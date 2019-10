Sie wollen neue Wege der Erinnerungs- und Begegnungskultur gehen. Und das bedeutet: Den anderen kennenlernen, der Erinnerung ein Gesicht geben. Die Freie Evangelische Schule (FES) organisiert derzeit erstmals einen Schüleraustausch mit Israel. In Kontakt kamen die FES und die Makif Gimel Highschool in Ashdod im Süden Israels über das Programm „Marsch des Lebens“. Schirmherr ist der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth, der Austausch unter dem Thema „Neue Wege der Erinnerungs- und Begegnungskultur entdecken“ „wird zudem von der Kultusministerkonferenz und vom Axel Springer Verlag unterstützt.

Elf Israelis, 16 Reutlinger

Elf Israelis waren in den vergangenen Tagen zu Gast in Reutlingen, 16 Neuntklässler der FES werden in den Herbstferien Ende Oktober für eine Woche in das Heilige Land reisen. Nach Ashdod, einer Stadt mit mehr als 200 000 Einwohnern und direkt am Mittelmeer gelegen.

Fast wäre der Austausch in letzter Minute noch ins Kippen geraten. Denn am Tag bevor die Israelis nach Deutschland fliegen sollten, wurde das Attentat auf die Synagoge in Halle verübt. Aber, berichtet Rahel Heim, Lehrerin an der FES und zusammen mit ihren Kollegen Bastian Gaulinger und Christopher Schäfer Mitorganisatorin des Schüleraustausches, dann hätten sich die Israelis einstimmig dafür ausgesprochen, den Schüleraustausch wahrzunehmen und nach Deutschland zu reisen. „Sie wollten unbedingt kommen“, berichtet Rahel Heim. Die FES und die Organisatoren haben enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurde zum Beispiel die Polizei über den Aufenthalt informiert und auch alle Besichtigungsorte waren abstimmt. „Den Israelis wurde zudem geraten, nichts zu tragen, was hebräische Schriftzüge aufweist“, berichtet Heim. Eine Sicherheitsmaßnahme, die leider im Jahr 2019 in Deutschland wieder nötig ist.

Intensive Begegnungen

Ein dickes Programm haben die Schüler in den wenigen Tagen, in denen sie in Deutschland waren, absolviert. So wurde die Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentats 1972 in München besucht, ebenso wie die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Dachau. In Tübingen begaben sich die Schüler auf den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus. Ein Ausflug in den Schwarzwald gehörte ebenso zum Programm wie Shoppen, Bowling und der Unterrichtsbesuch. Aber auch intensive Begegnungen, zum Beispiel mit Jugendlichen der Initiative „Marsch fürs Leben“, die von ihren Vorfahren während der NS-Zeit berichteten und sich bei den jüdischen Gästen für das ihnen und ihren Vorfahren zugefügte Leid entschuldigten. Ein bewegender Moment, wie Rahel Heim berichtet. „Ein israelischer Schüler erzählte sogar, dass sein Uropa im KZ Dachau interniert war.“

Dem „Nie wieder“ ein Gesicht geben, nennen es Rahel Heim und ihre Kollegen, wenn sie sich für den Schüleraustausch mit Israel einsetzen und damit auch einen Beitrag leisten gegen Antisemitismus. „Als christliche Schule ist uns die Beziehung zu Israel wichtig.“ Ein voll gepacktes Programm der Begegnung und des Erinnerns ist nur eine Seite der Medaille. Entscheidend sind die persönlichen Begegnungen zwischen den Schülern und in den Gastfamilien. Diese neuen Beziehungen sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden. Zunächst ab Ende Oktober in Israel.

