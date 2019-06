Die VHS Reutlingen hat zum 30. September die Zusammenarbeit mit der Weinstädter Reportergemeinschaft Zeitenspiegel aufgekündigt. Die VHS und Zeitenspiegel hatten die gleichnamige Reportageschule vor 14 Jahren gemeinsam gegründet. Die Reportergemeinschaft hatte während dieser Zeit die journalistische Leitung gestellt und Dozenten organisiert. Das Kündigungsschreiben hat sie nach eigenen Angaben am Freitag vor einer Woche erhalten. Gründe für die Trennung habe VHS-Geschäftsführer Dr. Ulrich Bausch nicht genannt. Auf der Zeitenspiegel-Homepage werden die Geschäftsführer Uschi Entenmann und Tilman Wörtz zitiert: „Für uns kam die Trennung überraschend.“

Zusammenarbeit habe sich stetig verschlechtert

Die journalistische Leitung der Schule lag bis 2017 bei Philipp Maußhardt, in den vergangenen beiden Jahren bei Tilman Wörtz. Maußhardt hat sich in der vergangenen Woche ebenfalls von Zeitenspiegel getrennt. Er wird die Reportageschule in Zukunft gemeinsam mit Ariel Hauptmeier leiten. Der Medien-Onlinebranchendienst „Meedia“ berichtet von einer Mail Maußhardts an die Absolventen, in der er von einer stetigen Verschlechterung des Verhältnisses zwischen VHS und Zeitenspiegel geschrieben habe. Für ihn scheint die Trennung also nicht ganz so überraschend zu sein.

Auf der Homepage der VHS ist noch nichts von Trennung zu lesen

Auf der Homepage der VHS Reutlingen ist noch nichts zu lesen von der Trennung. VHS-Sprecher Stefan Junger bleibt recht vage, was die Gründe betrifft: „Die Reportageschule in Reutlingen will künftig noch besser werden und stellt sich daher breiter auf“, heißt es in einer Mail an die Presse. Im Zuge der Trennung hat auch Ex-Porsche-Kommunikationschef Anton Hunger seinen Rücktritt als Vorsitzender des Kuratoriums eingereicht. „Ich bin zerknirscht”, wird er von „Meedia“ zitiert. „Bei mir ist durch die Trennung etwas zerbrochen, an dem ich von Anfang an mit hohem Einsatz und viel Idealismus mitgewirkt habe.”

Junger teilt auf Anfrage mit, dass Hunger in Zukunft weiter für Zeitenspiegel tätig sein wird. Das Kuratorium berät die Schule bei wirtschaftlichen und konzeptionellen Fragen. Eine Nachfolge werde nach VHS-Angaben in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Ex-„Spiegel”-Reporter Cordt Schnibben wird das Kuratorium zukünftig verstärken. Der laufende Lehrbetrieb gehe unbeeinflusst weiter, der neue Kurs beginne erst im Januar, so Junger. Und ein neuer Name für die Schule muss auch gefunden werden.