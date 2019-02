Stadtgespräch: Kathrin Kammerer über den fortschreitenden OB-Wahlkampf Mittendrin, statt nur dabei

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Der erste Wahlgang ist vorbei, der zweite folgt in knapp zwei Wochen. FPD-Kandidat Dr. Carl-Gustav Kalbfell hat nun beschlossen, die zum Sieg fehlenden Wählerstimmen unter Reutlingens Jugend zu suchen. Und so hat auch er sich nun (als letzter der Kandidaten) eine offizielle Facebook-Seite und dazu noch ein Instagram-Konto angelegt. Ganz nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ hat sich Kalbfell dann prompt ins Reutlinger Nachtleben gestürzt (das ja alle Kandidaten aufpeppen wollen) und sich im Dolce bei der Aprés-Ski-Party filmen lassen: „Reutlingen braucht einfach mehr Nachtleben. Andere reden davon, wir machen es“, ruft der FDP-Mann in dem Video gut gelaunt, bevor er lässig die Hüften schwingt.

CDU-Kandidat Dr. Christian Schneider musste zur gleichen Zeit auf seiner Facebook-Seite die Kritik einer Nutzerin einstecken. Ihr war seine in einer Lokalzeitung abgedruckte Aussage, nun „rechts überholen“ zu wollen, sauer aufgestoßen. Schneider indes sieht sich falsch verstanden. Sein Wahlkampfteam kündigte übrigens gestern an, dass Schneider am Sonntag am Narrensprung teilnimmt. Offen bleibt bislang, ob er vom Promi-Sprecherwagen am Marktplatz aus das Geschehen beobachten oder doch als Schandele mitlaufen wird. Wir erinnern uns: Mittendrin statt nur dabei.

Kleines Nebengschmäckle nach der großen Party bei der SPD: Kandidat Thomas Keck, der Sieger des ersten Wahlgangs, wurde in der vergangenen Woche mit einer Anzeige gegen den Mieterbund konfrontiert, dessen Geschäftsführer er ist. Ein Mitglied betrachtet die Wahlwerbung des Mieterbundes für Keck als satzungswidrig und vermutet Veruntreuung von Spendengeldern. Die Tübinger Staatsanwaltschaft wird diese Anzeige nun prüfen.

Andreas Zimmermann (Die Partei) sieht indess laut Facebook-Posting seine Chancen durch die Mieterbund-Anzeige wieder steigen – wieso genau, lässt er allerdings offen. Und dann wäre da ja noch Andreas Wallenwein: Der Künstler, dem es im ersten Wahlgang nicht gelungen war, 150 Unterstützerunterschriften zu sammeln, wird nun von der Piratenpartei unterstützt. Bei der hatte er am vergangenen Dienstag vorgesprochen, jetzt will er Mitglied werden. „Wir gehen aber leider nicht davon aus, dass das mit den 150 Unterschriften jetzt bis Montag noch hinhaut“, gibt Boris Sobieski, der Vorsitzende des Bezirksverbandes Süd-Württemberg zu.