Fußball Oberliga Liveticker: SSV Reutlingen - TSG Backnang

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Nach der Niederlage letzte Woche in Linx, die völlig unnötig war, möchte der SSV Reutlingen am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Elf von SSV-Coach Teo Russ hat in dieser Saison, zu Hause, noch kein Spiel verloren: beim Tabellenvierten stehen im heimischen Kreuzeiche-Stadion, sechs Siegen und vier Unentschieden auf der Habenseite. Die Gäste aus Backnang haben auswärts bislang nur vier Zähler ergattert (ein Sieg) und mit insgesamt 13 Punkten rangiert die TSG Backnang auf Platz 15 der Oberliga Baden-Württemberg.

Ab 14 Uhr: Liveticker samt FuPa.tv:

