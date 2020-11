Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtszirkus an der Reutlinger Kreuzeiche geben, wie der Veranstalter Michael Sperlich am Donnerstag auf Nachfrage sagte. Die Entscheidung, die traditionelle Veranstaltung abzusagen, war am Mittwochabend gefallen, nachdem Bundesregierung und Ministerpräsidenten beschlossen hatten, den Teil-Lockdown mindestens bis zum 20. Dezember fortzusetzen. Freizeitveranstaltungen bleiben damit weiterhin verboten.

Bislang seien Karten im Gesamtwert von rund 40 000 Euro verkauft worden. Diese können, betonte Sperlich, über das Internetportal Reservix zurückgegeben werden.