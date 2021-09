Fünf große und zwei kleinere Holzkisten transportierten die Mitarbeiter der Reutlinger Firma Luft- und Klimatechnik GmbH (LKT) am Mittwochmorgen über den Lastenaufzug am Hintereingang der Achalmschule in die Klassenräume von Eningens Schule. Darin befanden sich Luftfilter, die künftig das Infek...