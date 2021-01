Nach dem schweren Erdbeben in Kroatien, südöstlich von Zagreb, bei dem viele Häuser zerstört wurden, haben die Fußballer des Bezirksligisten SV Croatia Reutlingen und weitere Vereine aus der Region eine Spenden-Aktion gestartet. Beteiligt waren Kroaten aus Metzingen, Rottenburg, Gammertingen, Tübingen und Reutlingen.

Der Club sammelte Hilfsgüter, die schon ins Krisengebiet gebracht wurden. Die Spieler waren über das Ausmaß der Zerstörung, die das Beben mit der Stärke 6,4 in der kroatischen Zentralregion hinterließ, erschüttert. Manche Bewohner mussten in Autos übernachten, der Bedarf an Klamotten, Essen und Decken ist nun immerhin gedeckt. Mitglieder des Vereins fuhren mit vollgepackten Lieferwagen in zwei Tagen ins Krisengebiet. Auf dem Spendenkonto des Online-Bezahldienstes PayPal, welches von dem Metzinger Igor Smoljan organisiert wurde, sind über 23.000 Euro eingegangen – eine erstaunlich hohe Summe. Wer noch spenden möchte, kann dies bis zum 19. Januar 2021 tun.