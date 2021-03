● Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Präsenz-Chorproben nicht mehr möglich

● Chorleiter Thomas Preiß im Gespräch über Chorproben in Corona-Zeiten

Die Reutlinger Sängergemeinschaft hat mit den Folgen der Corona-Beschränkungen zu kämpfen, denn zunächst ging man von einer Schließung von wenigen Wochen aus. Mittlerweile haben die Liederkranz-Verantwortlichen aus der Not eine Tugend gemacht.

Liederkranz Reutlingen wurde 1827 gegründet

Der Reutlinger Liederkranz (RLK) ist eine Sängergemeinschaft mit verschiedenen Chören, unter der musikalischen Leitung von Thomas Preiß . Die Vereinsgründung fand im Gasthaus zum "Ochsen", dem heutigen Sitz der Kreissparkasse Reutlingen, Ende September 1827 statt. Der Reutlinger Traditionsverein zählt aktuell 109 aktive Sängerinnen und Sänger in fünf Chören. Darüber hinaus unterstützen mehr als 60 fördernde Mitglieder den Liederkranz.

Pandemie bedeutet für Verein großen Einschnitt

Die Corona-Pandemie bedeutet in der Geschichte des fast 200 Jahre alten Reutlinger Vereins einen sehr großen Einschnitt. Die Schwierigkeit für den Liederkranz-Vorstand ist die mittel- und langfristige Planung von Proben und Aktivitäten, denn zurzeit finden aufgrund der geltenden Corona-Verordnung des Landes keine Präsenzproben statt. „Der Reutlinger Liederkranz ist ein toller, aktiver Verein und hält auch in schwierigen Zeiten zusammen“, erklärt die Vorsitzende Janna Schreiber. Der Spaß am Singen und das Engagement des Vorstandes, Chorleiters und aller Mitglieder lässt den Verein bislang gut durch diese Krise kommen.

Gesundheit der Mitglieder an erster Stelle

„Wir hoffen sehr auf eine baldige Möglichkeit, das Singen und die Gemeinschaft wieder live und real zu erleben“, sagt Chorleiter Thomas Preiß und ergänzt: „Online-Proben leisten nicht dasselbe und nichts kann das echte Chorsingen ersetzen.“ Trotz aller Wünsche steht für die Liederkranz-Verantwortlichen die Gesundheit der Mitglieder an erster Stelle. „Wir werden uns selbstverständlich an alle Verordnungen und gebotenen Hygieneregeln halten. Uns ist klar, dass wir zur Zeit eines der „gefährlichsten“ Hobbys haben und wollen auf keinen Fall ein Risiko eingehen“, erklärt Schreiber.

Für die Liederkranz-Vorsitzende Janna Schreiber steht die Gesundheit der Mitglieder in der Corona-Pandemie an erster Stelle.

© Foto: Privat

Stolz ist die Vorsitzende auf den Zusammenhalt in den Chören, die gemeinsam mit der Vereinsführung und Chorleiter in dieser Krise neue, kreative und ungewohnte Wege bestreiten. Der „Lockdown“ wurde beim Liederkranz für verschiedene Planungen genutzt: „Die Corona-Pandemie ist vielleicht auch eine Zeit der Chancen und um Neues zu planen. Wir können viel vorbereiten, um bei einer Öffnung direkt mit der Umsetzung loszulegen“, blickt Schreiber positiv in die Zukunft.

Das sind die Liederkranz-Chöre

Gemischter Chor: Aus einem Männer- und Frauenchor zusammengesetzt. In der langen Tradition wurden bereits große Chorwerke, u.a. Carmina Burana von Carl Orff, das Requiem vom G. Verdi, Die Schöpfung von J. Haydn aufgeführt.

Chooorisma – Junger Chor: Das Motto lautet „die Tradition hat Zukunft“. Die Literatur ist überwiegend international und wird mit moderner Choreografie auswendig präsentiert.

d’aChor – der junge Auswahlchor: Der ehemalige Auswahlchor des Schwäbischen Chorverbandes singt klassische, aber auch moderne Literatur auf hohem Niveau.





Chooorizon - der Jugendauswahlchor: Der Jugendchor (ab 14 Jahre) bildet das Bindeglied zwischen den Chooories und d'aChor. Gesungen werden 3- bis 4-stimmige gemischte Chorliteratur von Klassik bis hin zu Arrangements moderner Lieder.

Chooories - der Kinderauswahlchor: Die Kinder und angehenden Jugendlichen sind im Alter zwischen 8 bis 14 Jahren. Parallel zu den Chorproben wird professionelle Stimmbildung angeboten.

Alle Auswahlchöre proben einmal im Monat am Wochenende. Der Chorleiter entscheidet über die Teilnahme an den Chorproben durch einen kurzen Stimmtest.

Drei Fragen an Liederkranz-Chorleiter Thomas Preiß

Der 52-jährige Musiklehrer, Komponist, Pianist und Chorleiter Thomas Preiß leitet neben den Chören des Liederkranzes auch den Schulchor am Reutlinger Friedrich-List-Gymnasium. Viele Jahre war er pädagogischer Leiter im Auftrag des Kultusministeriums des Landes Baden-Württemberg und Dozent des Schwäbischen Chorverbandes bei der Chormentoren-Ausbildung. Im Dezember 2015 wurde Thomas Preiß für seine hervorragenden künstlerischen Leistungen zum Chordirektor BMCO ernannt.

Chorleiter Thomas Preiß möchte in der Corona-Pandemie sehr flexibel sein und ist bereit, auch neue Wege zu gehen.

© Foto: Sabine Zeller-Rauscher

Mit welchen Schwierigkeiten hat es der Liederkranz in der Corona-Pandemie zu tun?

Es fehlt die Planbarkeit von Auftritten. Wir wissen aktuell immer noch nicht, wann wir wieder öffentlich auftreten dürfen. Zunächst gingen wir noch davon aus, dass sich alles um ein Jahr verschiebt, aber im Moment sieht es so aus, als wäre auch für 2021 keine verlässliche Planung möglich Schwierig gestaltete sich auch die Suche nach für uns geeigneten Proberäumen. Auch wenn wir innerhalb weniger Wochen immer wieder den Probeort wechseln mussten, wurden wir von verschiedenster Seite unterstützt und fanden jedes Mal eine Lösung.

Was ist die besondere Herausforderung bei Online-Proben?

Das Anstrengendste für mich ist die ununterbrochene Konzentration auf einen Bildschirm und das Ausbleiben von direkten Reaktionen. Da ich die Sängerinnen und Sänger nicht höre, kann ich aufgrund meiner Erfahrung und der Beobachtung meiner Chormitglieder nur erahnen, wo noch Übebedarf besteht. Außerdem benötigt die Vorbereitungszeit einer Chorprobe auch nach geübtem Umgang mit entsprechenden Programmen das Vielfache der Vorbereitung für eine Präsenz-Chorprobe.

Singen mit oder trotz der Pandemie, welche Bedeutung hat das für Sie als Musiker und Chorleiter?

Es ist zurzeit nur schwer abschätzen, welche Auswirkungen die Pandemie auf die gesamte Chorszene und für den RKL haben wird. Ich versuche sehr flexibel sein und bin bereit, auch neue Wege zu gehen. Ungewöhnliche Ideen sind gefragt - das kann sehr spannend sein. So habe ich zum Beispiel mit meinem Schul-Kinderchor aus dem Reutlinger Riesenrad heraus gesungen. Wir konnten den Abstand einhalten, da jede Gondel nur mit einer Person besetzt war. Ich versuche den Spagat zu halten zwischen dem, was meine Chormitglieder und ich eigentlich wollen, nämlich dem gemeinsamen Singen und dem, was erlaubt ist. Es ist unmöglich, eine Lösung zu finden, die alle Bedürfnisse befriedigen kann.

Ein großes Thema sind zurzeit die finanziellen Aspekte und die damit verbundenen pandemiebedingten Einbußen. Leider treffen die Folgen von Corona alle Künstler und damit auch uns Chorleiter sehr hart. Ich bin sehr dankbar, dass wir im RLK eine für beide Seiten faire Lösung finden konnten.

Ein Jahr Corona und der Liederkranz Reutlingen - Eine Chronologie:

► 19.01.20: Letzter öffentlicher Auftritt von d’aChor im Kamino in Reutlingen, zum Film „Aretha Franklin“.

► 25.01.20: Letzte Veranstaltung im Liederkranz: Faschingsparty.

► 14.03.20: Letzte Chorprobe mit den Chooories und Chooorizon.

► 17.03.20: Probebetrieb für alle Chöre wurde mit den Schulschließungen eingestellt.

► 28.04.20: Erstes Online-Angebot: Singen für alle Mitglieder auf einer Videoplattform.

► 19.05.20: Online-Proben für Chooorisma.

► 22.06.20: Verschiebung der Mitgliederversammlung, Durchführung unter strengen Hygieneauflagen. Neue Vorstand-Mannschaft: Janna Schreiber, Alexander Radecki, Claudia Pacia, Manfred Müller.

► 28.07.20: Um weiterhin Gemeinschaft zu pflegen, werden musikalische Online-Spieleabende angeboten.

► 15.09.20: Präsenz-Proben unter Einhaltung aller Hygiene-Maßnahmen. Für die erste Chorprobe stellte uns Alexander Radecki den Hof seiner Autowerkstatt zur Verfügung.

► 17.09.20: Erster-Facebook-Post: Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit wurden eingesetzt, um die Online-Präsenz des Liederkranzes zu optimieren.

► 22.09.20: Das Naturtheater stellte uns die Bühne und Zuschauerraum als Probeort zur Verfügung.

► 13.10.20: Als es für Proben im Freien zu kalt wurde, wurden die Proben ins Wagner-Areal verlegt. Eine Heizkanone wurde angeschafft.

► 3.11.20: Nach dem erneuten Lockdown nahtloser Übergang zu den Online-Proben, die bis heute wöchentlich stattfinden.

► 23.11.21: Erster Instagram-Post des LKR.

► 5.12.20: Chooorizon-Online-Weihnachtsfeier: Jedes Chormitglied bekam als Überraschung einen Nikolaus vor die Tür gestellt.

► 6.12.20: Projekt@Home bei d’aChor: Zu Weihnachten wurde das Lied „Süßer die Glocken nie klingen“ eingesungen und professionell abgemischt.

► 16.12.20: Vereinszeitung „Notenblatt“ erscheint zu Weihnachten.

► 6.02.21: Chooorizon stellt ein eigenes Video her, d’aChor plant weiteres Video.

► 12.02.21: Online-Faschingsfeier mit allen Chören.

► 25.02.21: d’aChor startet regelmäßige Online-Proben.

Ablauf einer Liederkranz-Online-Chorprobe:

● Neben den Noten werden auch Übe-Dateien für jede Stimme hergestellt. Das heißt, jede Stimme bekommt eigene Dateien, in denen die eigene Stimme hervorgehoben ist, alleine eingespielt ist oder zum Klavier eingesungen ist.

● Im Vorfeld werden Noten im passwortgeschützten Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt.

● Wöchentlicher Einladungslink für Probe per Videokonferenz.

● Die Sängerinnen und Sänger kommen in verschiedenen Zeitfenstern stimmenweise in die Videokonferenz.

● Jede Stimme hat 30 bis 40 Minuten (je nach Chor) Probezeit zur Verfügung.

● Es werden die einzelnen Stimmen neuer Stücke eingeübt und „altes“ Repertoire aufgefrischt.

● Die Sängerinnen und Sänger schalten ihre Mikrofone aus. Es ist nur die Stimme des Chorleiters und das Klavier zu hören.

● Sängerinnen und Sänger können sich melden, um für sie problematische Stellen nochmal zu proben.