In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Alten- und Pflegeheime in der Bundesrepublik aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in die Kritik geraten. In einer Webkonferenz informierte am Donnerstag die Leitungsebene der Bruderhaus-Diakonie in einer Zwischenbilanz, wie sie mit der Pandemie umgeht....