In Zeiten von Corona liefern viele Unternehmen jetzt Gesichtsmasken und Co. Die IHK Reutlingen sorgt auf ihrer Homepage mit einer Übersicht über Betriebe, Produkte und Lieferzeiten für Transparenz.

Schutzkleidung aus der Region Neckar-Alb

Ob Mundschutz, Schutzanzüge oder Desinfektionsmittel – der Bedarf ist in Corona-Zeiten so hoch wie nie. Entsprechend schwierig war und ist es immer noch, die Artikel auch tatsächlich zu bekommen. Viele Unternehmen in der Region Neckar-Alb haben auf diese Lieferlücke schnell reagiert und ihre Produktion umgestellt.



Folgende Unternehmen und Firmen stellen neben ihren üblichen Produkten auch Mund-Nasen-Masken, Überziehkittel, Desinfektionsmittel und vieles mehr her:

Mundschutz und Schutzbekleidung aus dem Landkreis Tübingen:

Rösch Fashion GmbH & Co. KG, Tübingen, liefert Mund-Nasen-Masken, inklusive Kindergrößen für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.roesch-fashion.com

Lieferzeit: sieben bis zehn Werktage

Alexander Wütz, Tübingen, liefert Hand- und Flächen Desinfektionsmittel, FFP2 Masken (aus China importiert) für Gewerbetreibende

Kontakt: alexander.wuetz@querfeldeinsport.de

Lieferzeit: Mit Vorlauf lieferbar

MT-Druck Mauser und Tröster GbR, Mössingen, liefert Gesichtschild für Gewerbetreibende Kontakt: info@mtdruck.de

Lieferzeit: lieferbar

Die Kavallerie GmbH, Tübingen liefert wiederverwendbare Kunststoffmasken mit Filtermaterial für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.evermask.de

Lieferzeit: lieferbar

CHT Germany GmbH, Dußlingen, liefert Hand- und Flächen Desinfektionsmittel für Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen und Gewerbe

Kontakt: www.cht.com

Lieferzeit: lieferbar

Speidel GmbH, Bodelshausen, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.speidel-shop.de

Lieferzeit: lieferbar

Hellstern Medical GmbH, Wannweil, liefert Gesichtsschild zur professionellen Nutzung in Kliniken, Praxen und in der Pflege

Kontakt: www.hellstern-med.com

Lieferzeit: lieferbar

Naturana Dölker GmbH, Gomaringen, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: pichld@naturana.de

Lieferzeit: lieferbar

S3-Alliance GmbH, Kirchentellinsfurt, liefert Mund-Nasen-Schaummasken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.s3-alliance.com

Lieferzeit: 1-2 Wochen

Mund-Nasen-Masken für den Landkreis Reutlingen

Heinkelwerbung GmbH, Reutlingen, liefert Mund-Nasen-Masken (individualisierbar), Einwegmasken, Schutztheken und Schutzwände für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.heinkelwerbung.de

Lieferzeit: lieferbar

Blickstoff GmbH, Reutlingen, liefert, Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.blickshop.de

Lieferzeit: fünf bis 15 Werktage

Reiff Technische Produkte GmbH, Reutlingen, liefert mobile Schutzscheiben, Mund-Nasen-Masken sowie Flächendesinfektion für Gewerbetreibende

Kontakt: www.reiff-tpshop.de

Lieferzeit: lieferbar

Stickerei Klam, Lichtenstein, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe, vorrangig aus dem sozialen Bereich (ab 50 Stück)

Kontakt: www.stickerei-klam.com

Lieferzeit: etwa zehn Tage Lieferzeit

Schweikardt-Moden, Sonnebühl, liefert Mund-Nasen-Masken für Gewerbetreibende

Kontakt: info@schweikardt-moden.de

Lieferzeit: lieferbar

Ulmer Strickdesign GmbH, Sonnenbühl, liefert Mund-Nasen-Masken für Privatpersonen und Gewerbe

Kontakt: info@ulmerstrick.de

Lieferzeit: lieferbar

Trikora Deutschland GmbH, Dettingen/Erms liefert Schutzmasken (FFP1, FFP2), Schutzanzüge und Schutzbrillen für vorrangig medizinische Einrichtungen und Kliniken

Kontakt: www.trikora.de

Lieferzeit: 1-2 Wochen

Stickerei Merkel GmbH, Eningen, liefert Mund- und Nasenabdeckungen auch für Kinder, Einwegmasken, FFP2-Schutzmasken und Handdesinfektionsmittel für Gewerbetreibende

Kontakt: info@stickereimerkel.de oder telefonisch unter (0 71 21) 6 99 26 70

Lieferzeit: Abdeckungen sofort lieferbar, Rest ca. 10 Tage

Firmenkontakte für den Zollernalbkreis

Trigema Inh. W. Grupp e.K., Burladingen, liefert Mund-Nasen-Maskenfür für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.trigema.de

Lieferzeit: mehr als sechs Wochen

Conta Gebrüder Conzelmann GmbH & Co. KG, Albstadt, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.conta-shop.de

Lieferzeit: zehn Werktage

Sanetta Gebrüder Ammann GmbH & Co. KG, Meßstetten, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.sanetta.de

Lieferzeit: lieferbar

Albtec Prototypen GmbH, Hechingen, liefert Gesichtsschilder für Gewerbetreibende

Kontakt: www.albtec.de

Lieferzeit: lieferbar

Mey Handels GmbH, Albstadt liefert Mund-Nasen-Masken für Kliniken, medizinische Einrichtungen und Sicherheitskräfte

Kontakt: www.mey.com

Lieferzeit: lieferbar

Maier Textil GmbH, Bisingen, liefert Mund-Nasen-Masken, Kittel für Privatpersonen und Gewerbetreibende

Kontakt: ursel.binder@maiertextil.de

Lieferzeit: Kurzfristige Lieferung

Karl Helble Leder- und Textilverarbeitung, Dotternhausen, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.lederlaeufer.de

Lieferzeit: kurzfristig

Nina von C., Albstadt, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe, vorrangig im sozialen Bereich

Kontakt: www.ninavonc.de

Lieferzeit: etwa zehn Tage Lieferzeit

Sporthoch2 e.K., Balingen, liefert Mund-Nasen-Masken (Personalisierung möglich) für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.sporthoch2.comLieferzeit: lieferbar

Comazo GmbH + Co. KG, Albstadt, liefert Mund-Nasen-Masken für Privat und Gewerbe

Kontakt: www.comazo.de

Lieferzeit: überwiegend lieferbar

Lexxir GmbH, Haigerloch, liefert Hand- und Flächendesinfektionsmittel für Gewerbetreibende

Kontakt: hm@lexxxir.de

Lieferzeit: lieferbar

Stickerei Stumpp GmbH, Albstadt-Tailfingen, liefert Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel für Gewerbetreibende

Kontakt: info@stickerei-stumpp.de

Lieferzeit: lieferbar

Stoff-Outlet Zollernalb, Haigerloch-Stetten, liefert vollständiges Masken-Kit zum selbst Nähen mit Anleitung für Privat und Gewerbe

Kontakt: Telefon (01 51) 65 15 18 16

Lieferzeit: lieferbar

Die Liste basiert auf den Angaben der Unternehmen.

Info IHK-Service-Fragen zum Thema beantwortet Birgit Krattenmacher, Telefon (0 71 21) 20 12 57, E-Mail: krattenmacher@reutlingen.ihk.de.