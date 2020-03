An der Kreuzeiche ist eine weitere zentrale Abstrichstelle in Betrieb gegangen

15:20 Uhr: Zur weiteren Entlastung der Arztpraxen, Krankenhäuser und insbesondere des mobilen Bürgerdienstes des Gesundheitsamtes, hat das Landratsamt Reutlingen in Reutlingen eine weitere zentrale Abstrichstelle zur Testung von Corona-Verdachtsfällen eingerichtet.

Zahl der laborbestätigten Fälle auf 96 angestiegen

Klare Keck-Ansage per Videobotschaft

14:01 Uhr: Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck richtet sich mit einem klaren Appell an die Reutlinger Bürger.

Bad Urach: Gemeinderatssitzung abgesagt

13:55 Uhr: Die für Dienstag, 24. März 2020 geplanten Sitzungen des Gemeinderats und des Technischen Ausschusses werden aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt.

Stadt sperrt Skate-Anlage im Bürgerpark

13:45 Uhr: Die Stadt Reutlingen hat jetzt den Skate-Park im Bürgerpark abgesperrt. Bedingt durch das schöne Wetter waren trotz Verbots dort Massen unterwegs.

DRK organisiert Hotspot-Blutspende

13:30 Uhr: Der DRK Ortsverein Metzingen teilt mit, dass die Blutspenden in Baden-Württemberg ab Montag neu organisiert werden.

Zentrale Prüfungen werden verschoben

13:15 Uhr: Der Beginn aller zentralen schulischen Abschlussprüfungen wird vom bislang vorgesehenen Termin nach den Osterferien auf die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verlegt. Das hat Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann nach sorgsamer Abwägung der Gesamtsituation und nach intensiven Gesprächen im politischen Raum und mit den Fachleuten der Schulverwaltung sowie Eltern- und Schülervertretern entschieden.

Zahlreiche Anrufe bei der Polizei zum Thema Ausgangssperre

12:40 Uhr: Derzeit gehen bei der Polizei zahlreiche Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger bezüglich einer möglichen Ausgangssperre zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ein. Die Polizei bittet darum davon Abstand zu nehmen.

Soforthilfe für kleine Unternehmen und Selbstständige

11:55 Uhr: Der Landtag hat am Donnerstag, 19. März, in einer Sondersitzung beschlossen, dass die Landesregierung Kredite von bis zu fünf Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen aufnehmen darf.

Zusätzlich stehen 1,2 Milliarden Euro aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bereit.

KFZ-Zulassungsstelle: Falsche Nummer bei Suchdiensten

11:00 Uhr: Seit dem 17. März hat das Landratsamt für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nur noch telefonisch, per Mail oder über das Kontaktformular der Homepage erreichbar. In dringenden Fällen ist eine Terminvergabe möglich.

Dies gilt auch für die KFZ-Zulassungsbehörde in Reutlingen mit Außenstelle in Münsingen. Die Informationshotline der Zulassungsbehörde erreichen Sie unter der Telefonnummer: 07121/480-2036. itte beachten Sie, dass bei Internetsuchdiensten häufig eine falsche Telefonnummer für die Zulassungsbehörde erscheint. Unter der dort angegebenen Telefonnummer 07121 480-4399 erreichen Sie nicht die Zulassungsstelle sondern das Bürgertelefon.

Produktion von Atemschutzmasken in der Region

10:05 Uhr: Trigema hat grünes Licht für eine Produktion von Atemschutzmasken bekommen. Soforthilfe für Mangel an Atemschutzmasken kommt auch aus Walddorfhäslach. Die Firma Moldex produziert nun auch für den medizinischen Bereich.

Firma Moldex wegen Coronavirus sehr gefragt Sonderschicht für Schutzmasken Walddorfhäslach

Ausgangssperre im Landkreis Reutlingen?

9:30 Uhr: Bislang haben nur zwei Städte Ausgangssperren verhängt. Freiburg in Baden-Württemberg und Mitterteich in Bayern. Beide Städte befinden sich wegen der Corona-Krise in Ausnahmezuständen. Wir erklären was eine Ausgangssperre überhaupt bedeutet.

Kinderkörble in Metzingen geschlossen - Keine Kleiderspenden

8:55 Uhr: Das Kinderkörble vom Kinderschutzbund Metzingen bleib Voraussichtlich bis zum 18. April geschlossen. Damit verbunden ist auch die Bitte keine Kleiderspenden dort abzustellen, da niemand vor Ort ist.

Keine Sitzungen in Pliezhausen: Ortschaftsrat und Gemeinderat fallen aus

8:30 Uhr: Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der weiter dynamischen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fallen die für den 30. und 31. März vorgesehenen Sitzungen der Ortschaftsräte, des Gemeinderats und des Bauausschusses aus.

Kreistag und Verwaltungsausschuss entfallen

8:00 Uhr: Wie das Landratsamt Reutlingen mitteilte entfallen die vorgesehenen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 23. März und die Sitzung des Kreistags am 30. März.

Cem Özdemir ist positiv getestet worden

7:15 Uhr: Der gebürtige Bad Uracher und Grünen-Politiker Cem Özdemir ist positiv auf Corona getestet worden. Er sei wohlauf, teilte er in einem Facebook-Video mit und sendete einen Appell.

564 neue Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

6:35 Uhr: Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Donnerstagabend vom Landesgesundheitsamt 564 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 2.748 an . Von den 2.737 Fällen mit Angaben zum Geschlecht waren 1.531 männlich (56 %). Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 94 Jahren. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsministerium bislang elf Todesfälle gemeldet (Landkreise Emmendingen (2), Esslingen (2), Göppingen, Heilbronn, Hohenlohekreis, Ortenaukreis, Rems-Murr, Rottweil und Sigmaringen).

84-Jährige im Kreis stirbt an den Folgen der Coronavirus-Erkrankung

6:30 Uhr: Insgesamt gibt es im Landkreis Reutlingen momentan 71 laborbestätigte Fälle. Aktuell befinden sich sieben Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung in den Kreiskliniken Reutlingen, ein Patient davon ist intensivpflichtig. Am Mittwochabend wurde der erste Todesfall im Landkreis Reutlingen bekannt. Es handelt sich hierbei um eine 84-jährige Frau, die nach einer Operation gestürzt ist. An den Folgen dieses Sturzes zusammen mit der Covid-19-Erkrankung ist sie gestern Abend im Klinikum gestorben.

Guten Morgen, auch heute halten wir Euch aktuell über die Entwicklungen aus Region auf dem Laufenden. Bleibt gesund!

Donnerstag, 19. März 2020

Ministerpräsident Kretschmann denkt über Ausgangssperre nach

11:39 Uhr: Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann denkt offenbar über eine Ausgangssperre nach. Zuvor hatte Bayerns MP Söder über eine mögliche flächendeckende Ausgangssperre in Bayern gesprochen.

Aldi in Dettingen mit Wiedereröffnung

11:04 Uhr: Trotz Coronakrise: Aldi-Supermarkt in Dettingen/Erms wird bei Wiedereröffnung „überrannt“

Reutlinger Landrat Thomas Reumann mit Coronavirus infiziert

Donnerstag, 19. März

Sechs weitere laborbestätigte Corona-Fälle – damit ist die Zahl im Landkreis Reutlingen auf 49 angestiegen

18:06 Uhr: Es liegen 49 laborbestätigte Fälle im Landkreis Reutlingen vor. Dies teilte das Landratsamt Reutlingen in seiner täglichen Lagemeldung mit. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt. Diese Gefährdung variiert aber von Region zu Region.

Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr sichergestellt

16:34 Uhr: Die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicherstellen: Das ist seit jeher der Kern des öffentlichen Auftrags der Sparkassen in Deutschland. Daran ändert sich auch in Zeiten des Corona-Virus nichts. Auf die Herausforderungen ist die Kreissparkasse Reutlingen gut vorbereitet.

Ersatzfahrplan im Bahnverkehr

15:41 Uhr: Auch im Regionalverkehr der Deutschen Bahn kommt es zu veränderten Fahrzeiten.

Metzingen <> Urach

Stuttgart >>> Tübingen

Tübingen >>> Stuttgart

Diese Zeiten gelten für Montag bis Freitag bis voraussichtlich Sonntag, 19. April 2020.

Möbel-Discounter POCO schließt alle Filialen in Deutschland

14:45 Uhr: Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie schließt der Einrichtungsdiscounter POCO alle 125 Einrichtungshäuser in Deutschland. Davon betroffen ist auch der Markt in der Reutlinger Straße in Eningen.

Kunstverein Reutlingen geschlossen

14:00 Uhr: um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen bzw. zu verlangsamen, bleibt der Kunstverein Reutlingen bis auf Weiteres geschlossen. Die öffentlichen Veranstaltungen und Vermittlungsangebote im Rahmen der Ausstellung „Kunst Reutlingen 2020“ sind abgesagt.

Tübinger Mediziner wollen Medikament gegen Corona testen

13:05 Uhr: Das Tübinger Institut für Tropenmedizin will das Medikament Chloroquin im Kampf gegen Corona-Erkrankungen testen. Wie Institutsdirektor Peter Kremsner am Mittwoch mitteilte, soll in der kommenden Woche mit einer Studie an Menschen begonnen werden. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Abstrichzentrum an der Keuzeiche wird aufgebaut

12:17 Uhr: Analog zu den bereits eingerichteten Abstrichzentren in Tübingen, Münsingen, Nürtingen und Stuttgart wird aktuell in Reutlingen an der Kreuzeiche ebenfalls ein Corona-Abstrichzentrum eingerichtet.

Problemstoffmobil fällt aus

10:25 Uhr: Infolge der Corona-Pandemie werden vom Landratsamt Reutlingen alle Sammeltermine des Problemstoffmobils bis zum Ende der ersten Tour am 4. April abgesagt. Dies betrifft das Entsorgungsgebiet des Landkreises ohne die Städte Reutlingen, Metzingen und Pfullingen.

Outletcity Metzingen: Alle Shops geschlossen

10:00 Uhr: Auch die Stores der Outletcity Metzingen sind zur Eindämmung der Corona-Pandemie nun komplett geschlossen.

Eishalle Reutlingen beendet Saison

7:55 Uhr: Die Eishalle Reutlingen hätte eigentlich ihre Saison erst am 26. April beenden sollen. Wegen der Coronakrise ist nun an der Rommelsbacher Straße aber schon am Sonntag, 15. März, Schluss gewesen und somit sechs Wochen früher als geplant.

A.T.U schließt alle Filialen

7:45 Uhr: Die A.T.U Gruppe hat entschieden bis auf Weiteres den Betrieb der Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend zu unterbrechen. Damit soll das Ziel unterstützt werden, die Virusausbreitung zu verlangsamen

43 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Reutlingen

7:00 Uhr: Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt. Diese Gefährdung variiert aber von Region zu Region. Im Landkreis Reutlingen wurden bislang insgesamt 598 Abstriche durchgeführt.

536 neue bestätigte Fälle - sechs Tote im Land

6:50 Uhr: 536 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg und inzwischen sechs Todesfälle im Land.

6.45 Uhr: Guten Morgen, auch heute halten wir Euch aktuell über die Entwicklungen aus Region auf dem Laufenden. Bleibt gesund!

Dienstag, 17. März 2020

Fahrten mit dem Pfullingen Bürgerbus ab 19. März eingestellt

17:12 Uhr: Die Fahrten des überwiegend von älteren Personen genutzten Bürgerbusses werden aufgrund der aktuellen Gefährdungslage ab Donnerstag, 19. März, eingestellt. Die Information, ab wann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen wird, erfolgt rechtzeitig. So die Pressemitteilung der Stadt Pfullingen.

Ikea schließt alle Filialen– auch in Ulm und Sindelfingen

14:30 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt Ikea von Dienstag an bis auf Weiteres alle 53 Filialen in Deutschland. Auch Filialen in Ulm und Sindelfingen sind davon betroffen.

Vierter Todesfall in Baden-Württemberg

12:30 Uhr: Das Landesgesundheitsamt und das Landratsamt Heilbronn haben das Gesundheitsministerium am heutigen Dienstag (17. März) über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg informiert. Es handelt sich um eine über 80-jährige Bewohnerin eines Pflegeheimes im Landkreis Heilbronn, die zuvor an schweren Grunderkrankungen litt. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Baden-Württemberg auf vier (Landkreise Rems-Murr, Esslingen, Göppingen, Heilbronn).



MMT Metzingen: Osteraktion findet nicht statt - Musiknacht verschoben

11:30 Uhr: Die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) teil mit, dass die Osteraktion am Samstag, 4. April 2020 aus aktuellen Anlass nicht stattfinden kann. Ob das Gewinnspiel in den Geschäften durchgeführt wird, darüber informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Die Musiknacht am 25. April 2020 wird in den Spätherbst verschoben.





Absage der Infoveranstaltungen zum Verfahren 2020

10:40 Uhr: Die im Rahmen des Fortbildungskatalogs des Kreislandwirtschaftsamtes geplanten Informationsveranstaltungen zum Gemeinsamen Antrag 2020 werden aufgrund des Corona-Geschehens abgesagt. Folgende Veranstaltungen sind betroffen:

● Donnerstag, 19. März, 20 Uhr, Pfullingen, Gasthaus Südbahnhof

● Dienstag 24. März, 20 Uhr, Trochtelfingen/Wilsingen, Gasthaus Kreuz

● Donnerstag, 26. März, 20 Uhr, Grabenstetten, Gasthof Lamm.

AWO Einrichtungen bleiben geschlossen

7:45 Uhr: Folgende Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Reutlingen bleiben bis auf weiteres geschlossen:

● Tagestreff, Aulberstraße 3

● Kleiderkammer Rommelsbacher Straße 1 (Notversorgung über die Mitarbeiter der Fachberatungsstelle)·

● Sprach Cafe – Mama lernt Deutsch

Alle Veranstaltungen an der UKT abgesagt

7:00 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, tragen alle Mitarbeitenden mit Patientenkontakt ab sofort einen Mund-Nasen-Schutz. Weitere Maßnahmen am Uniklinikum Tübingen:

Ab sofort keine öffentlichen Veranstaltungen am Uniklinikum Tübingen bis einschließlich 19. April, dem Ende der Osterferien

Sportmedizinisches Trainingszentrum schließt und die Sportkurse UKfiT werden ausgesetzt

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Patientenkontakt tragen ab sofort Mundschutz

Guten Morgen, auch heute halten wir Euch aktuell über die Entwicklungen aus Region auf dem Laufenden. Bleibt gesund!

Montag, 16. März 2020

34 Corona-Fälle im Landkreis

18:40 Uhr: Wie das Landratsamt in Reutlingen mitteilt, gibt es nun 34 Corona-Fälle im Landkreis. Die Gesamtzahl der begründeten Verdachtsfälle stieg auf 416 (Stand 16.30 Uhr).

Landratsamt Reutlingen schließt für Publikumsverkehr

16:10 Uhr: Ab Dienstag, 17. März 2020 ist zur Aufrechterhaltung wesentlicher Verwaltungsfunktionen das Landratsamt Reutlingen mit allen Außenstellen bis auf weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. ie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch, per Mail oder das Kontaktformular über die Homepage erreichbar.

Keine Probleme im CAZ Münsigen

15:55 Uhr: In Münsingen wurden wieder Abstriche im Corona-Abstrichzentrum (CAZ) genommen. Allerdings nur für die dazu vom Kreisgesundheitsamt aufgeforderten und gelisteten Personen. In der Münsinger „Drive-In“-Station ging am Montag alles geordnet und ruhig von statten.

Solidaritätsappell von Metzingens OB

15:45 Uhr: Ein Appell von Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler:



„Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

wir befinden uns aktuell in einer Ausnahmesituation. Das Coronavirus breitet sich überall auf der Welt sehr schnell aus – leider sind davon auch Metzingen, Neuhausen und Glems nicht ausgenommen. Die Ausbreitung des Virus lässt sich leider nicht mehr verhindern. Deshalb ist es jetzt enorm wichtig die Ausbreitung zu verlangsamen. Wenn sich das Virus schnell und ungehindert ausbreitet, kommen zu viele Menschen gleichzeitig in unsere Krankenhäuser. Dann sind unser Gesundheitssystem, die Ärzte und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, überlastet. Das wiederum bedeutet, dass wir nicht mehr allen schwer kranken Menschen helfen könnten.

Eine solche Entwicklung müssen wir verhindern. Dazu ist es zwingend notwendig, dass wir alle – jede und jeder einzelne von uns – unsere sozialen Kontakte soweit es geht minimieren. Vermeiden Sie also so viele soziale Kontakte wie irgend möglich! Uns ist bewusst, dass wir Ihnen damit viel abverlangen. Aber ohne Ihre Mithilfe geht es nicht. Wir müssen diese Maßnahmen jetzt ergreifen, damit sie so frühzeitig wie möglich wirken können. Jeder Kontakt, auf den wir verzichten, hilft uns jetzt. Es ist unsere gemeinsame Bürgerpflicht, in solchen Ausnahmesituationen zusammenzuhalten und für unsere älteren oder kranken Mitbürgerinnen und Mitbürger Verantwortung zu übernehmen.

Dazu gehört es auch, denjenigen, die ihre Wohnung nicht verlassen können, zu helfen. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger: Helfen Sie in Ihrer Familie, im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft. Unterstützen Sie die Menschen zum Beispiel beim Einkaufen von Lebens- oder Arzneimitteln. Lassen Sie uns in dieser schwierigen Situation zusammenhalten und sie gemeinsam meistern. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe.“

Outletcity Metzingen: Erste Stores geschlossen

15:05 Uhr: Die Outletcity Metzingen, mit über 2.000 Mitarbeiterinnen von über 100 internationalen Markenpartnern, reagiert auf den Coronavirus.

Betrieb von Gaststätten untersagt

14:30 Uhr: In einer Verordnung der Landesregierung ist nun auch der Betrieb von Gaststätten untersagt. Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt. Von diesem Verbot ausgenommen sind Speisegaststätten, wenn sichergestellt ist, dass:

die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist,

Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Me-tern zwischen den Gästen gewährleistet ist und

in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

Reha-Klinik in Bad Urach wird weiter geräumt

13:55 Uhr: Dutzende Rettungswagen stehen momentan an den Fachkliniken Hohenurach bereit, um weitere Patienten in die häusliche Quarantäne zu bringen.

Tafeln des Diakonieverbands geschlossen

11:55 Uhr: Alle vier Tafeln des Diakonieverbands in Bad Urach, Metzingen, Münsingen und Reutlingen sind bis auf weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Landesregierung stellt Flugverkehr ein

11:35 Uhr: Weiter Richtung Stillstand: An den Grenzen wird strenger kontrolliert, die Schulen werden geschlossen, nun machen auch die Flughäfen in Baden-Württemberg dicht.

Heutige Kreistagssitzung im Freien

10:55 Uhr: Außergewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen. Das Coronavirus beeinflusst zunehmend alle Lebensbereiche - so auch die Gremienarbeit des Kreistages. Deshalb wird die heutige Kreistagssitzung auf dem Parkplatz des Landratsamtes (Hinterhof Bismarckstraße 47) ab. Hierzu bilden wir die Sitzordnung des Kreistages mit Tischen und Stühlen im Freien ab. An breiten Tischen, die für 3 Stühle vorgesehen sind, sitzen allerdings nur 2 Mitglieder des Kreistages bzw. der Lokalmedien, sodass auch hier ein großer Abstand sichergestellt ist. Für Besucherinnen und Besucher der Sitzung stehen Sitz- und Stehplätze zur Verfügung.

Citykirche Reutlingen geöffnet

10:10 Uhr: Die Citykirche Reutlingen ist diese Woche bis Samstag täglich von 14 – 16 Uhr geöffnet. Es gibt die Möglichkeit zum Gespräch, auch über das, was einen in diesen Zeiten von Corona bewegt, für ein Gebet oder einen persönlichen Segen. Gespräche sind möglich im geschützten Raum in der Kirche oder auch davor. Es ist jeweils ein ehrenamtlicher Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin da sowie Pastoralreferentin Ulrike Neher-Dietz oder Pfarrerin Cornelia Eberle. Das Café Nikolai hat diese Woche geschlossen.

Sitzung für Verwaltung, Soziales und Kultur abgesagt

10:05 Uhr: Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Soziales und Kultur der Stadt Reutlingen am morgigen Dienstag, 17. März, 17 Uhr, ist abgesagt. Laufe des Tages.

Stadtbücherei Metzingen geschlossen

9:55 Uhr: Auch die Stadtbücherei Metzingen wird ihre Türen für den Publikumsverkehr schließen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Zweigstellen Neugreuthschule und Neuhausen machen den Anfang. Dort ist ab Dienstag, den 17. März bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Alle Medien der Zweigstellen-Nutzer wurden verlängert und können nach den Osterferien abgegeben werden. Die Stadtbücherei Kalebskelter ist ab Mittwoch, den 18. März bis einschließlich 19. April zu. Medien können über die Rückgabeklappe abgegeben werden – auch die Medien aus den Zweigstellen.

Tafel und Kleiderladen Metzingen geschlossen

9:01 Uhr: Die Tafel Metzingen und der Kleiderladen sind geschlossen. Es wird gebeten vor dem auch keine Kleiderspenden abzustellen. Im Milchhäusle gibt es keinen Lagerraum.

Jobcenter Reutlingen: Persönliche Kontakte werden reduziert

7:45 Uhr: Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen. Eine Arbeitslosenmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Termine müssen nicht abgesagt werden. Weitere Infos bei der Agentur für Arbeit Reutlingen.

Notfallbetreuung Schulen und Kitas in der Region

7:00 Uhr: Die Landesregierung hat die Schließung aller Schulen und Kindertagesbetreuungen in Baden-Württemberg ab Dienstag, 17. März bis zum Ende der Osterferien angeordnet. Die Stadtverwaltungenarbeiten auf Hochtouren daran, eine Notfallbetreuung anzubieten. Hier ein Überblick aus der Region:

● Stadt Reutlingen

● Stadt Metzingen

● Gemeinde Dettingen

● Stadt Münsingen

6.45 Uhr: Guten Morgen, auch heute halten wir Euch aktuell über die Entwicklungen aus der Region auf dem Laufenden. Bleibt gesund!

Sonntag, 15. März 2020

Bad Uracher Gymnasium und Realschule bereits ab Montag geschlossen

Aufgrund eines bestätigten Falles einer Corona-Infektion am Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasium wird die Schule bereits am Montag und nicht wie beabsichtigt erst am Dienstag geschlossen, teilt die Stadt Bad Urach am späten Sonntagnachmittag mit. Aufgrund der räumlichen Nähe zur Geschwister-Scholl-Realschule bleibt diese vorsorglich ebenfalls bereits ab Montag geschlossen.

Warteschlange am Abstrichzentrum Münsingen

In Münsingen warteten am Sonntagnachmittag rund 100 Fahrzeuge, um zum Abstrichzentrum vorgelassen zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei regelten den Verkehr.

Das Landratsamt betont eindringlich, dass nur vom Kreisgesundheitsamt angemeldete Personen im Abstrichzentrum in Münsingen untersucht werden können.

Zwölf weitere Fälle

Wie das Landratsamt Reutlingen am Sonntagmittag mitteilt, gibt es inzwischen 30 laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis Reutlingen - zwölf mehr als zunächst am Samstag bekannt waren. Keiner der Infizierten muss derzeit stationär behandelt werden. Des weiteren betont Pressesprecher Matthias Bauer, dass das Abstrichzentrum in Münsingen nicht für die Öffentlichkeit, sondern ausschließlich für Mitarbeiter der Fachkliniken Hohenurach geöffnet ist.

Samstag, 14. März 2020

2500 Anrufe beim Bürgertelefon

Das Corona-Telefon des Landratsamtes hat inzwischen mehr als 2500 erhalten, wie Landrat Thomas reumann berichtet.

Albthermen in Bad Urach geschlossen

Seit Samstagmorgen sind die Albthermen in Bad Urach vorsorglich geschlossen worden.

Zustand der 18 bestätigten Fälle

Keiner der 18 Fälle aus dem Landkreis Reutlingen ist unter stationärer Behandlung, alle stehen unter häusliche Quarantäne. Dementsprechend gut ist ihr gesundheitlicher Zustand. Die ersten können sogar bald als „geheilt“ aus der Quarantäne entlassen werden.

Münsinger Abstrichzentrum ist vorerst nur für Fachklinik-Personal in Betrieb

Das Abstrichzentrum in Münsingen wird nur Samstag und Sonntag in Betrieb sein. Es ist ausschließlich für die Mitarbeiter der Fachkliniken gedacht. Bürger, die sich testen lassen wollen, brauchen gar nicht erst nach Münsingen zu fahren. Sie werden weiterhin durch den mobilen aufsuchenden Abstrichdienst des Landkreises betreut.

Patienten ohne Symptome werden unter häusliche Quarantäne gestellt

Aktuell ist viel Betrieb vor den Fachkliniken. Etwa 200 Patienten ohne Symptome reisen ab in infektionsgeschützten Fahrzeugen, müssen zu Hause unter Quarantäne und regelmäßig ihren Gesundheitszustand übertragen.

Mitarbeiter mit Symptomen freigestellt

Alle Mitarbeiter, die Symptome der Atemwege aufweisen, werden in der zentralen Abstrichstelle in Münsingen getestet. Das sind 81 Mitarbeiter. Patienten mit Symptomen werden in den Fachkliniken getestet.

Zahlen zu den Fachkliniken Bad Urach

Die beiden Fachkliniken haben zusammen 555 Betten, 600 Personen sind dort beschäftigt. Aktuell sind etwa 530 Patienten zum Reha-Aufenthalt in den Kliniken.

Verbindung zum Krankenhaus Reutlingen am Steinenberg

In der Nacht wurde der Patient aus Bad Urach wegen seines Befundes ans Klinikum nach Reutlingen transportiert.

Verbindung zur Ermstalklinik

In der Nacht wurde ein Patient wegen eines Notfalls (nicht im Zusammenhang mit Corona stehend) von den Fachkliniken in die Ermstalklinik gebracht. Da die Kontaktpersonen der bestätigten Fällen noch nicht abschließend geklärt sind, wurde das medizinische Team, das an der Ermstalklinik mit dem Patienten zu tun hatte, vorsorglich aus dem Betrieb genommen.

Zwei weitere Ärzte zeigen Symptome

Eine Mitarbeiterin der Kantine wurden ebenfalls getestet, sie trägt keinen Coronavirus in sich.

Zwei bestätigte Fälle im Bereich der Fachkliniken

Ein Patient ist ein bestätigter Fall, nach seinem Aufenthalt in Bad Urach kam nach der Rückkehr nach Heidenheim von dort der Befund.

Der zweite Fall ist ein Arzt, der regelmäßig an der Klinik tätig ist.

Abstrichzentrum in Münsingen ging in der Nacht in Betrieb

Am Samstag werden 140 neue Abstriche gemacht. 60 werden vom mobilen Aufsuchdienst gemacht, 80 werden in Münsingen genommen, wo in der Nacht kurzfristig das zentrale Abstrichzentrum in Betrieb ging.

18 Fälle im Landkreis RT

Von 162 Abstrichen bis Freitagabend waren 18 positiv getestet worden (Stand: 14.30 Uhr)

14.30 Uhr PK im Landratsamt mit Landrat Reumann und Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann

Es soll um die Räumung der Fachkliniken in der Kurstadt im Zusammenhang mit Corona gehen.

Gottesdienste in Reutlingen abgesagt, Haus der Familie geschlossen

10:30 Uhr: Alle Veranstaltungen und Gottesdienste der Kreuzkirchengemeinde in Reutlingen sind bis Ende März abgesagt. Das Haus der Familie in Reutlingen wird bis Ostern ebenfalls geschlossen bleiben.

AOK-Baden Württemberg schließt Kundencenter

08:40 Uhr: Die Krankenkasse AOK Baden-Württemberg reagiert auf den Corona-Virus. Alle KundenCenter werden geschlossen und die Versicherten werden fortan nur noch per Telefon und per E-Mail betreut.

Freitag, 13. März 2020

Metzinger TusSies stellen Spielbetrieb bis zum 19. April ein

23:33 Uhr: Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) setzt den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga mit sofortiger Wirkung wegen des Corona-Virus bis zum 19. April aus.

Bad Urach richtet Notfallbetreuung für Kinder ein

22:25 Uhr: Für Eltern, die in systemrelevanten Branchen tätig sind und keine familiären Betreuungsmöglichkeiten haben, bietet die Stadt ab Dienstag eine Notfallbetreuung für Schüler und Kindergartenkinder an.

Gottesdienste finden nur eingeschränkt statt

19:51 Uhr: Nach dem jetzigen Stand (13.03.) können Gottesdienste eingeschränkt weiterhin stattfinden. Abgesehen von Gottesdiensten sind alle weiteren Veranstaltungen abgesagt. Der Reutlinger Dekan Marcus Keinath legt den Entscheidungsverantwortlichen in den Kirchengemeinden allerdings nahe, keine Gottesdienste mehr zu feiern.

Stadt Münsingen bietet Betreuung für Kinder an

18:27 Uhr: Da Schulen und Kindergärten ab dem Dienstag schließen, werden eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten für Kinder organisiert. Ein Informationstelefon ist geschaltet.

Bei Bedarf wird Abstrichzentrum in Münsingen eingerichtet

16:58 Uhr: Um Menschen mit Corona-Verdacht untersuchen zu können, wird bei Bedarf ein Abstrichzentrum in Münsingen eingerichtet. Die Infrastruktur dafür wurde bereits aufgebaut.

Dritter Corona-Toter in Baden-Württtemberg, 569 Corona-Infektionen in Deutschland

16:42 Uhr: Der Landkreis Göppingen hat dem Gesundheitsministerium am Freitag einen weiteren COVID-19-Todesfall gemeldet. Es handelt sich um einen Mann aus dem Kreis Göppingen, Jahrgang 1935, der am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden war.

Am Freitagnachmittag stieg die Zahl der bestätigten Infektionen im Land innerhalb eines Tages um 115 auf 569 Fälle.

Erster Polizist positiv auf Corona getestet - Dienstbetrieb nicht eingeschränkt

15:50 Uhr: Im Polizeipräsidium Reutlingen ist der erste Fall von Covid-19 bestätigt worden.

Land schließt wegen Corona ab Dienstag alle Schulen und Kitas

14:18 Uhr: Jetzt auch Baden-Württemberg: Wegen des Coronavirus schließt das Land alle Schulen und Kitas. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag mitgeteilt.

13 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis

14:05 Uhr: Wie das Landratsamt in einer aktuellen Presseerklärung mitteilt, liegen 13 laborbestätigte Fälle im Landkreis Reutlingen vor. Es wurden bis zum 13. März, 12 Uhr insgesamt 162 Abstriche durchgeführt.

Stuttgart schließt alle Bars, Clubs, Kinos und Bäder

13:38 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus greift die Stadt Stuttgart zu drastischen Maßnahmen. Der Betrieb von Bars, Clubs und Kinos wird vorerst untersagt.

Sportkreis Reutlingen: Sportlerehrung abgesagt

13:10 Uhr: Die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und zu verlangsamen, hat auch für den Sportkreis Reutlingen e.V. oberste Priorität. Um zur Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung beizutragen und möglichst viele Menschen in unserem Wirkungskreis vor einer Ansteckung zu schützen, wird die Sportlerehrung am 20. März 2020 abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Zweiter Todesfall im Land bestätigt

12:55 Uhr: Das Landratsamt Esslingen hat dem Ministerium für Soziales und Integration am heutigen Freitag mitgeteilt, dass gestern ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim in einer Klinik verstorben ist, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Dabei handelt es sich um den zweiten Todesfall in Baden-Württemberg, der im Zusammenhang mit Corona steht.

Land schließt wegen Corona offenbar alle Schulen und Kitas

12:25 Uhr: Jetzt auch Baden-Württemberg: Wegen des Coronavirus schließt das Land wohl alle Schulen und Kitas. Das wurde aus Regierungskreisen bekannt.

Fußball: Spielbetrieb in den Oberligen ausgesetzt

11:50 Uhr: Angesichts der dynamischen Lageentwicklung bei der Verbreitung des Corona-Virus, hat die Oberliga-Spielkommission beschlossen, den Spielbetrieb in den Oberligen Baden-Württemberg ab sofort bis mindestens 23. März 2020 komplett auszusetzen. Dies betrifft die Herren, die Frauen und die Jugend.

Das öffentliche Leben auf der Alb kommt zum Stillstand

11:20 Uhr: Das öffentliche Leben in den Gemeinden auf der Alb kommt allmählich völlig zum Stillstand – Hauptversammlungen, Konzerte, Vorträge, Märkte und Sportveranstaltungen fallen aus Präventionsgründen aus.

Verkehrsverbund naldo: Fahrgäste dürfen nur noch an den hinteren Türen ein- und aussteigen

10:55 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, können die Busunternehmen im Verkehrsverbund naldo ihre Fahrgäste nur noch an den hinteren Türen ein- und aussteigen lassen. Dies ist mit den Aufgabenträgern abgestimmt und soll bis auf Weiteres gelten.

Metzinger Tafel ab Montag geschlossen

10:51 Uhr: Die Metzinger Tafel wird vorübergehend geschlossen. Grund ist das Coronavirus - und seine Gefährdung für Mitarbeiter und Kunden.

Stadtputzete in Reutlingen verschoben

10:49 Uhr: Nachdem gestern mitgeteilt wurde, dass bei der Stadtputzete am morgigen Samstag 14. März, nur das Helferfest entfallen sollte, hat der städtische Koordinierungsstab Kommunikation heute morgen entschieden, die Stadtputzete nun doch komplett auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb ein

10:40 Uhr: Nichts geht mehr - aber erst ab Dienstag. Die DFL stoppt dann die Bundesliga-Saison wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie für zunächst etwa zweieinhalb Wochen.

Kinobetrieb in Bad Urach und Metzingen ausgesetzt

10:15 Uhr: Aus gegebenem Anlass und nach Rücksprache mit den Stadtverwaltungen Bad Urach und Metzingen wird der Kinobetrieb im forum22 und im luna filmtheater ab Samstag, 14. März bis auf weiteres ausgesetzt.

Veranstaltungen Kulturring Neckartenzlingen abgesagt

10:10 Uhr: Der Kulturring Neckartenzlingen sagt die drei letzten Veranstaltungen der Spielzeit 2019/2020 aus Vorsorge wegen dem Coronavirus ab:



● Kleine Reihe „Duo Sophie Amrei“ (22. März)

● Kleinkunst „Ernst Mantl“ (3. April)

●Kleine Reihe „Novalis Quartett“ (26. April)

Uniklinikum Tübingen (UKT): Keine Krankenbesuche

9:20 Uhr: Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitenden vor dem Coronavirus hat eine eigens gebildete Expertengruppe, die „Task Force Corona“ des Uniklinikums Tübingen, aktuell mehrere Maßnahmen beschlossen: Ab Freitag, 13. März 2020 sind keine Krankenbesuche mehr möglich. Patienten mit ambulanten Terminen ohne dringende medizinische Notwendigkeit sollen ihren Termin möglichst auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Konzert mit der Christophorus-Kantorei Altensteig abgesagt

8:10 Uhr: Absage! Auch das Konzert mit der Christophorus-Kantorei Altensteig, das am kommenden Sonntag, 15.3. r in der Martinskirche in Metzingen hätte stattfinden sollen fällt dem derzeitigen Virus zum Opfer und ist vorsichtshalber abgesagt worden.

Klinikverband Südwest erlaubt keinen Besuch mehr

8:00 Uhr: Ab dem heutigen Freitag keine Besucher mehr. Der Klinikverband Südwest betreibt Krankenhäuser und Versorgungszentren in mehreren Städten. Mit der Verschärfung der Besucherregelungen schließt er sich anderen Kliniken in der Region an.

Coronavirus: Gravierende Folgen für die Wirtschaft in der Region

6:30 Uhr: Guten Morgen! Jedes zweite industrielle Produkt aus der Region Neckar-Alb geht ins Ausland.“ Deshalb wird das Coronavirus auch für die Wirtschaft in der Region gravierende Folgen haben. Unsere Redakteurin Christina Hölz hat bei der IHK und Unternehmen im Landkreis Reutlingen nachgefragt.

Donnerstag, 12. März 2020

119 weitere Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

19:03 Uhr: Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit weiter deutlich an, auf jetzt insgesamt 454.

Elf laborbestätigte Fälle im Landkreis Reutlingen

17:40 Uhr: Insgesamt wurde 139 Abstriche bis zum 12. März durchgeführt. Es liegen elf laborgestätigte Fälle im Landkreis Reutlingen vor, wie das Landratsamt mitteilte.



Handball: Jugendspielbetrieb beendet - Aktive ausgesetzt

17:25 Uhr: Der Handballverband Württemberg und weitere Landesverbände sowie Handball Baden-Württemberg beschließen mit sofortiger Wirkung:

• Der Jugendspielbetrieb der Saison 2019/2020 ist ab sofort beendet.

• Der Spielbetrieb der Männer- und Frauen-Mannschaften wird ausgesetzt.

• Nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen, Fortbildungen finden bis auf weiteres nicht statt.

Reutlingen: Alle städtischen Termine abgesagt

17:15 Uhr: Alle städtischen Termine sind bis auf Weiteres abgesagt. Überblick

● Neueröffnung Kinderhaus Schopenhauerstraße (13. März)

● Zukunftswerkstatt Stadtbibliothek (14. März)

● Helferfest zum Abschluss der Stadtputzete (14. März)

● Jugendforum (17. März)

● Führung: Ergebnisse Rathaus-Sanierung (18. März)

● Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr (20. März)

Keine Fußballspiele - WFV setzt Spielbetrieb aus

17:02 Uhr: Angesichts der dynamischen Lageentwicklung bei der Verbreitung des Corona-Virus haben die Verantwortlichen des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) heute entschieden, den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März 2020 komplett auszusetzen. Diese Regelung betrifft alle Ligen unterhalb der Oberligen Baden-Württemberg, und zwar in allen Altersklassen. Für die Spielklassen darüber entscheiden die jeweiligen Ligaträger.

SSV Reutlingen sagt Mitgliederversammlung ab

16:38 Uhr: Aufgrund der Corona-Epidemie hat der SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V. seine für den kommenden Dienstag geplante Mitgliederversammlung abgesagt. "Gesundheit geht vor. Jeder von uns steht jetzt in der Verantwortung, alles zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", so der 1. Vorsitzende Theo Faßnacht.

Ende der Pressekonferenz

16:25 Uhr: Der Presstermin in dem kleinen Sitzungssaal im Landratsamt Reutlingen ist zu Ende.

Häusliche Quarantäne: Bußgeld von 100 bis 200 Euro

16:15 Uhr: Das Landratsamt weist nochmals daraufhin, dass eine angeordnete häusliche Quarantäne eingehalten werden muss. Bei Zuwiderhandlung kann ein Bußgeld von 100 bis 200 Euro ausgesprochen werden.



Neue Wege der Kommunikation

16:10 Uhr: Das Landratsamt will via Streaming-Dienste seine Kommunikation bei Sitzungen aufrechterhalten.

Landkreis will einheitliche Vorgehensweise

16:05 Uhr: In den nächsten vier Wochen sollen Veranstaltungen im Landkreis Reutlingen, unabhängig von der Größe, wenn nicht zwingend notwendig, abgesagt oder verlegt werden. Im Einzelfall geprüft werden. Der Kreis- und Gemeinderat nächste Woche soll stattfinden.

Zentrale Abstrichstelle in Reutlingen und Münsingen vorbereitet

15:50 Uhr: Es werden zwei Drive-in-Teststellen, (ähnlich wie in Nürtingen ) vorbereitet. Eine wird in Reutlingen installiert, eine weitere auf der Schwäbischen Alb - wahrscheinlich in Münsingen. Sollten die Anzahl der Abstriche weiter steigen, können die Teststellen innerhalb von 48 Stunden in Betrieb gehen.



Mitarbeiter sollen zuhause bleiben

15:45 Uhr: Bis zum Test-Ergebnis sollen alle Mitarbeiter des Kindergartens zu Hause bleiben Alle Beteiligten wie auch die Eltern werden ausreichend informiert und begleitet.

Metzingens OB in häuslicher Quarantäne

Erzieherin eines Kindergartens

15:43 Uhr: Eine KindergartenMitarbeiterin soll Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall gehabt haben. Die Erzieherin arbeitet in einem Pfullinger Kindergarten. Deshalb wurde der Kindergarten vom Träger ebenfalls präventiv geschlossen. Von der Mitarbeiterin wurde Abstrich genommen, das Ergebnis werde morgen erwartet.

Zwei Corona-Fälle in Pfullingen

15:42 Uhr: Zwei Personen aus Pfullingen, die in keinem Risikogebiet waren, wurden positiv getestet. Sie hatten wegen leichter Symptome ihren Hausarzt aufgesucht, der gewissenhaft einen Abstich abnahm und einschickte. Nach dem positiven Test wurde die Arztpraxis vorsorglich geschlossen.

Zehn bestätigte Fälle in Landkreis

15:40 Uhr: Landrat Reumann erklärt, dass es mittlerweile zehn laborbestätigte Corona-Fälle in Reutlingen gibt - Zwei davon sind aus Pfullingen.

Identifizierung: Zukünftig keine Namen und Orte

15:36 Uhr: Zukünftig werden bei bestätigen Fälle keine Namen und Orte genannt. Damit soll eine Stigmatisierung verhindert werden.

Bürgertelefon: Bislang 1.700 Anrufe

15:31 Uhr: Landrat Thomas Reumann eröffnet die Pressekonferenz und erklärt, dass bislang 1.700 Anrufe am Bürgertelefon bearbeitet wurden.

Pressekonferenz im Landratsamt Reutlingen

14:30 Uhr: Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und verbundener Maßnahmen findet um 15:30 Uhr eine Pressekonferenz im Landratsamt Reutlingen statt.

Große Ansammlungen von Personen im Stadtgebiet Reutlingen untersagt

14:17 Uhr: Die Durchführung von Veranstaltungen sowie von Personen im Stadtgebiet Reutlingen mit jeweils mehr als 200 Teilnehmenden / Zuschauern wird mit sofortiger Wirkung untersagt.

Erster Todesfall im Ländle

12:14 Uhr: In Baden-Württemberg ist zum ersten Mal ein Mensch am Coronavirus gestorben. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis.

Handball-Spieltag der 2. Bundesliga (Männer) verlegt – Frauen spielen gar nicht

11:44 Uhr: Der bevorstehende 25. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga der Männer wird aus Sorge vor dem Coronavirus verlegt. Wann die Spiele nachgeholt werden, steht nach Angaben der Liga noch nicht fest. Auch die Spiele der 1. und 2. Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende wurden abgesagt, ohne dass bislang ein Nachholtermin feststeht.

Liste der abgesagten Veranstaltungen

11:25 Uhr: Eine Liste der abgesagten Veranstaltungen wird aktuell angefertigt und zeitnah kommuniziert.

Altenheime und Krankenhäuser haben einen besseren Standard

11:20 Uhr: Robert Hahn: Diese Einrichtungen sind besonders sensibilisiert. Aktuell sind aber Besuche noch erlaubt. Sobald sich hier etwas ändert, wird dies umgehend kommuniziert.

Appell an die Bürger

11:11 Uhr: Klarer Appell an die Bürgerschaft: Sämtliche Aktivitäten sollen auf das Nötigste beschränkt werden. Kontaktaufnahme mit den Behörden sollen möglichst per Mail oder Telefon erfolgen. Ein persönlicher Besuch auf den Ämtern ist nicht zielführend. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des jeweiligen Amtes abrufbar.

Kindergärten bleiben geöffnet

11:08 Uhr: Anders sieht es hingegen bei den Kindergärten aus. Die liegen in der Zuständigkeit der Stadt. Da hier jedoch keine Einrichtung mehr als 200 Personen aufweist, bleiben diese aktuell geöffnet und sind aktuell von einer Schließung nicht betroffen (Verwaltungs-Bürgermeister Hahn)

Schulen liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt

11:05 Uhr: An Schulen kann der Krisenstab keine Entscheidung treffen. Hier liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt sondern beim Land.

Punktspiel des SSV Reutlingen gegen Göppingen wohl ohne Zuschauer.

11:02 Uhr: In Anlehnung an die Vorgabe würde dies bedeuten, dass das Oberliga-Punktspiel zwischen dem SSV Reutlingen und Göppingen, am Samstag, 14. März, wohl ohne Zuschauer stattfindet. Verwaltungs-Bürgermeister Rober Hahn: „Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang.“

Es werden nicht nur Veranstaltungen sondern auch Menschenansammlungen untersagt.

11:00 Uhr: Das schränkt die Versammlungsfreiheit natürlich ein.

10.58 Uhr: Die Zuständigkeit liegt bei der Ortspolizeibehörde und nicht beim Land

10.54 Uhr: Krisenstab tagt seit Montag, 2. März, täglich

10.50 Uhr: Ziele der Stadtverwaltung

Aufrechterhaltung der essentiellen Dienstleistungen für die Bürger und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Checklisten und Logistikkonzept werden angewandt

10:49 Uhr: Um die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Reutlingen zu sichern, werden Checklisten und ein Logistikkonzept angewandt. Über 12.000 Schutzausrüstungen sind für die Mitarbeiter eingelagert und kommen entsprechend zur Anwendung (Harald Herrmann)

10.48 Uhr: Filiale von Veit (Riederich) und Firma Eberle-Hald (Metzingen) vorerst geschlossen

10.46 Uhr: Drive-In-Anlage für Abstriche geplant

Analog zu der Drive-In-Anlage im Landkreis Esslingen, soll nun auch für Reutlingen eine solche Anlage eingerichtet werden. (Harald Herrmann)

10.40 Uhr: Ständiger Austausch

Kommandant der Harald Herrmann: „Es findet ein ständiger Austausch mit allen notwendigen regionalen Stellen, dem Land und dem Bund statt.“

10.35 Uhr: Veranstaltungen über 200 Menschen werden abgesagt

Oberbürgermeister Thomas Keck: „Ab Freitag, 13. März, 0 Uhr, werden alle Veranstaltungen in der Stadt Reutlingen mit 200 und mehr Menschen abgesagt.

10.30 Uhr: Pressekonferenz beginnt

In der Feuerwache der Berufsfeuerwehr Reutlingen findet aktuell eine Pressekonferenz des Krisenstabs zur Corona-Pandemie statt.