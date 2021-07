Ein zehnseitiges Hygienekonzept, das unter anderem einen 1,50 Meter-Abstand zwischen den Sitzplätzen vorsieht, Desinfektionsmittelspender und ein neu in Italien gefertigtes Zelt mit öffenbaren Seitenwänden und zusätzlichen Schlitzen für eine bessere Durchlüftung: So geht der Moskauer Circus am...