R. Kelly in Haft Ratiopharm-Arena nimmt R. Kelly Konzert in Neu-Ulm aus Programm

Neu-Ulm / Christian Wille, dpa

Das umstrittene Konzert von R. Kelly in Neu-Ulm scheint nicht nicht stattzufinden. Die Ratiopharm-Arena ist Location für die Veranstaltung und hatte das für 12. April 2019 geplante Konzert bis zum Wochenende noch auf der eigenen Homepage beworben.

Konzert von R. Kelly aus Programm der Ratiopharm-Arena

Seit dem 25. Februar - nur einen Tag später - ist das Konzert des R´n´B-Stars sowohl von der Homepage als auch aus dem Ticketverkauf von ulmtickets.de verschwunden. Und das sei gewollt, wie Richard King, für Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit bei der Ratiopharm-Arena zuständig, auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE am Montag erklärt hat.

„Wir prüfen derzeit die vertraglichen Gegebenheiten“, sagte King weiter. In Kürze - vermutlich bis Mittwoch - soll öffentlich vermeldet werden, ob das Konzert des R´n´B-Stars stattfinden werde oder nicht.

R. Kelly sitzt in Haft

Seit dem 22. Februar befindet sich Kelly in den USA in Haft. Der 52-jährige R´n´B-Star hatte sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt. Am Samstag setzte ein Richter eine Kaution von einer Million Dollar (882.000 Euro) fest. Nach US-Regeln muss Kelly aber nur zehn Prozent – 100.000 Dollar – als Sicherheit hinterlegen. Wie sein Anwalt bestätigte, habe Kelly den Betrag aber nicht zusammen bekommen: „Er hat derzeit wirklich kein Geld.“ Darüber hinaus muss er seinen Pass abgeben.

Anklage wegen Missbrauchs in zehn Fällen

Robert Sylvester Kelly, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, ist in zehn Fällen wegen sexuellen Missbrauchs an teils Minderjährigen angeklagt.

Pass weg: Keine Konzerte in Europa

Die nötigen zehn Prozent der Kaution hatte Kelly nicht aufbringen können, um auf freien Fuß zu kommen. Aber selbst, wenn er das Geld bezahlen könnte, muss er zudem seinen Pass abgegeben. Das würde ihm eine Reise nach Europa zu seinen geplanten Auftritten dort unmöglich machen. Warum sich die Verantwortlichen über den offensichtlich geplatzten Auftritt in Neu-Ulm so lange bedeckt halten, ist unklar.

Tickets noch online verfügbar

Über fansale.de und eventim.de sind aktuell (Stand: Montag 12 Uhr) noch Tickets für das Konzert in Neu-Ulm verfügbar. Der Termin für das Konzert seiner „King Of R&B Tour“ in Neu-Ulm war erst vor wenigen Tagen bekanntgeben worden, nachdem ein Konzert in Sindelfingen an Protesten gescheitert war.

Update: In einer früheren Version des Artikels haben wir die Ratiopharm-Arena als Veranstalter des Konzerts bezeichnet, sie ist jedoch nur der Veranstaltungsort. Die Ratiopharm-Arena selbst hat nach eigenen Angaben keinerlei vertragliche Vereinbarung mit R. Kelly getroffen.

