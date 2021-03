Noch ehe die Schulen in den zweiten Lockdown gingen, war in der Aula des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm eine Ausstellung über den Widerstand gegen das Hitler-Regime während des Nationalsozialismus aufgebaut: „Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1939 – 1945. Eine Ausstellung der Stiftung 20. Juli 1944 in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.“

Vorträge und ein Quizbogen

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts haben sich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q11 und Q12 spannende Biografien und Geschichten der Widerständler vorgenommen. Im Anschluss an verschiedene Vorträge, die faszinierten und schockierten, erkundeten die Schülerinnen und Schüler die Ausstellung mit Hilfe eines Quizbogens auf eigene Faust.

Dieser schulinterne Ausstellungsbesuch wurde so durchgeführt, dass das Hygienekonzept eingehalten werden konnte. So trugen alle Beteiligten einen Mund-Nasen-Schutz – in der Ausstellung sowie während der Kurzvorträge.