Bildung Grundschule Burlafingen wird am Steigäcker Süd gebaut

Schülerzahl nimmt zu

Container Die Grundschule Burlafingen in der Waidmannstraße ist nicht nur in die Jahre gekommen, sie ist auch jetzt schon zu klein für die Schüleranzahl: Unterrichtet wird zum Teil in Containern auf dem Pausenhof. 217 Schüler verteilen sich derzeit auf zehn Klassen. Mitte der 20er Jahre werden es schon mehr als 300 in dann wohl 16 Klassen sein. Die Verwaltung hatte für einen Neubau fünf mögliche Standorte im drittgrößten Stadtteil untersucht.

Planung Weil am Steigäcker Süd erst noch der Flächennutzungsplan geändert werden muss, verzögert sich der Schulbau um etwa ein Jahr. Die Fläche war ursprünglich für den Wohnungsbau vorgesehen gewesen.