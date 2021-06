Leicht verletzt, so die Polizei, wurde der Fahrer eines Iveco-Transporters, der am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrzeug mit Anhänger links von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei streifte er zwei Bäume am Straßenrand. Zur Ursache konnten die Beamten bislang noch nichts sagen. Passi...