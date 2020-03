Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Aktuell können wir leider keine Besichtigungen unseres Musterhauses anbieten. Unsere Baustellen laufen aktuell noch nach Plan.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Wir sind weiterhin telefonisch und per E-mail für Sie erreichbar. Erste Beratungen lassen sich auch sehr gut am Telefon realisieren. Gerne senden wir Ihnen auch unseren Katalog per Post zu. Schicken Sie uns Ihre Nachricht einfach an info@rolf-dan-projekt.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf www.rolf-dan-projekt.de.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Wenn Sie die Zeit zuhause nutzen wollen und sich über Ihr Eigenheim Gedanken machen können, sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne in der Realisierung Ihrer Wünsche. Um den wichtigen persönlichen Kontakt trotzdem herzustellen, bieten wir Ihnen Videotelefonie über Whats-App an.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf…

…motivierte Bauherren voller Tatendrang, auf neue wunderschöne Häuser aus Holz und Glas nach neuesten ökologischen und energetischen Standards. Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Sie!

