Eigentlich ist er Mountainbiker, aber für die Baden-Württembergischen Straßenmeisterschaften am kommenden Sonntag in Münsingen schwingt sich auch der ehemalige Radprofi Uwe Hardter wieder mal aufs Rennrad. Er startet in der Senioren 2-Klasse, ist damit einer der über 400 Lizenzfahrer aus dem ganzen Land, die in allen Klassen – also von U 11 über Junioren und Senioren bis zur Elite – antreten. Die Sportler im Alter zwischen elf und über 60 Jahren gehen auf die sechs Kilometer langer Strecke „Rund um den Reiselhau“, und das, je nach Klasse, unterschiedlich oft: Die Elitefahrer zum Beispiel müssen 18 Runden drehen, haben dann 108 Kilometer in den Beinen.

Knackige Strecke

Die Strecke (siehe Karte) ist wellig, windanfällig und „so knackig, dass sich nach den ersten drei Runden das Feld aufdröseln wird“, sagt Tourismuschef Hans-Peter Engelhart. Der organisiert zusammen mit der TSG Münsingen das Rennen, ist auch für die Sicherheit von Sportlern und Zuschauern verantwortlich. Die Runde führt ausschließlich über Flur- und Feldwege, wird am Sonntag mit Trassierbändern, Gittern sowie an den Stellen, wo die Radler schon mal bis zu 65 km/h drauf haben, mit Strohballen gesichert. Selbstverständlich stehen auch Streckenposten parat, die mit Trillerpfeifen den Radlern signalisieren, wo’s schnell wird, die Zuschauer auf Abstand halten. Außerdem bessern Stadtmitarbeiter die Schlaglöcher aus, schottern die Bankette auf. Am Freitag sorgt dann noch die Kehrmaschine für steinefreie, saubere Wege.

