Der Landesbeauftragte für Lärm hält das vom Landratsamt Reutlingen angeordnete Tempolimit für Motorradfahrer im Lautertal für rechtlich fragwürdig.

An einem normalen Montagnachmittag bei durchwachsenem Wetter in Buttenhausen Stellung zu beziehen, um dem Motorradlärm nachzuspüren, war nicht besonders effektiv. „Sie müssten an einem Sonntagnachmittag bei gutem Wetter kommen, dann sieht das schon ganz anders aus“, sagte Ortsvorsteherin Sybille Hölz zu Thomas Marwein, der als Lärmschutzbeauftragter von Baden-Württemberg den „Lärmhotspot Lautertal“ unter dem Themenschwerpunkt Motorradlärm besuchte.

Sperrung am Wochenende möglich?

Er habe ein paar Ecken im Land ausgewählt, die aufgrund ihres Streckenverlaufs und ihrer Landschaft besonders unter dem Motorradlärm leiden. „Warum kann man nicht am Wochenende sperren?“, wollte Heike Halder wissen. Eine Streckensperrung, so Marwein, sei verkehrsrechtlich nicht möglich. „Wenn man sonntags sperren will, dann für alle Verkehrsteilnehmer“. Uthe Scheckel aus Seeburg sprach von einer „eklatanten Minderung der Lebensqualität“. Seeburg liege an einer idyllischen Motorradstrecke, das eingeführte Tempo 30 bei Nacht an bestimmten Stellen müsste angesichts dieser engen Tallage den ganzen Tag über gelten. Marwein schlug als Beispiel für eine Entschleunigung des Verkehrs die Versetzung der Ortsschilder nach außen vor.

Mehr Polizeikontrollen gefordert

Markus König, Gastronom aus Gundelfingen, kritisierte, dass zu wenig Kontrollen durch die Polizei stattfänden. Einige Bürger forderten Kontrollen im fließenden Verkehr mit zivilen Fahrzeugen und Videoaufnahmen, andere fragten an, ob ein Motorrad nicht auch vorne mit einem Kennzeichen ausgestattet und somit von einem stationären Blitzer erfasst werden könnte. Hier gebe es bereits erste Versuche, auch in Bezug auf Lärmblitzer. Doch bisher sei noch kein einwandfreies Gerät auf dem Markt. Marwein räumte ein, dass Momentaufnahmen stärker berücksichtigt werden müssten: „Es ist ganz klar: Motorräder gehen beim Jahreswert unter“. Die Mehrzahl der Motorradfahrer sei anständig unterwegs, doch es gebe eben auch „schwarze Schafe“.

Tempo 50 rechtlich zweifelhaft

Diese werden im Lautertal seit einem Jahr durch aufgestellte Tempo-50-Schilder bis 500 Meter nach Ortsausgang ausgebremst. Für Marwein ein rechtlich zweifelhaftes Vorgehen des Landratsamtes Reutlingen.

Landratsamt verteidigt die Anordnung

Landrat Thomas Reumann verteidigte auf Nachfrage dieses „modellhafte Instrument“ der Geschwindigkeitsbegrenzung für Motorräder. Ein Jahr lang habe man Messungen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und des Lärms durchgeführt und bezüglich der Beschwerden lärmgeplagter Anwohner ein sinnvolles Maßnahmenbündel geschnürt, das eine unveränderte Sensibilisierung und Aufklärung der Motorradfahrer, anhaltende Verkehrskontrollen durch die Polizei sowie das Einführen der Geschwindigkeitsbegrenzung für Motorräder beinhalte. „Wir brauchten Lösungen für die Anwohner. Jetzt können wir nach diesem ersten Jahr eindeutige Tendenzen erkennen und erhalten auch Rückmeldungen, dass sowohl die Anzahl der Motorräder zurückgegangen ist und sich auch die Lärmwahrnehmung deutlich verändert hat“, so Reumann. Das Landratsamt habe mit diesem modellhaften Weg Neuland betreten, dies jedoch mit Augenmaß und sehr differenziert. Derzeit werde an der Steige Zwiefalten ebenfalls gemessen. „Eine Teilverbesserung ist festzustellen“, bestätigte auch Bürgermeister Mike Münzing. Die Maßnahme sei bisher nicht infrage gestellt worden, vielmehr sorge sie für etwas Beruhigung im Lautertal.

Er habe sich für ein durchgängiges Tempolimit mit 70 km/h von Gundelfingen bis Münsingen sowie innerhalb der Ortschaften mit 30 km/h ausgesprochen. „Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass man zielgerichtet dort eingreifen will, wo der Lärm emittiert wird. Also bei den Motorradfahrern“.

