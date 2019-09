Es war ein Auftakt nach Maß: Bei Bilderbuchwetter verfolgten am Sonntag rund 10 000 Zuschauer die erste von drei Hengstparaden im Haupt- und Landgestüt Marbach. Zwei weitere folgen, nämlich am 3. und 6. Oktober.

Gastland ist Spanien

In diesem Jahr spielt Gastland Spanien eine herausragende Rolle und so konnte Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck auch den Generalkonsul Spaniens in Stuttgart, Carlos Medina, unter der „spanisch-schwäbischen“ Sonne in der Großen Arena begrüßen. Für den musikalischen Auftakt und die Einführung in den zweiten Teil hatten die Lautertalmusikanten unter Leitung von Dirk Holder gesorgt.

Spanien war mit den Akteuren des Cordoba Ecuestre in mehreren der insgesamt 16 Schaunummern beteiligt und als „roter Faden“ präsent in der „Fiesta Espanola“ war zudem Don Quijote de la Mancha auf seinem Pferd Rosinante zusammen mit seinem Knappen Sancho Pansa – auf der Suche nach seiner geliebten Dulcinea.

Vielfalt der Pferdewelt

Nach einem Einblick in die Ausbildung stimmten die Voltigiergruppe, die Tanzschule Gitte Wax, Avantgarde Horses & Dance sowie die Spanische Reitergruppe „Bruns Andalusier“ das Publikum ein auf die Weiten der La Mancha, der Heimat von Don Quijote, ehe die Fohlen ihren ersten großen Auftritt hatten. Die Vielfalt der Pferdewelt zeigt sich nicht nur in der gleichnamigen Schaunummer, sondern im kompletten Programm, das mit Speedtrail and Drive, den römischen Kampfwagen oder den Darbietungen der spanischen Viehhirten, der Vaqueros, für ein mehr als vierstündiges Feuerwerk an Höhepunkten sorgte – gewohnt kurzweilig moderiert von Jan Tönjes.

