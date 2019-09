Vor zwölf Jahren hat sie in der heimischen Küche in Lichtenstein mit einer Jahresproduktion von fünf Kilogramm „Emma’s Springerle“ ganz klein angefangen. Heute sind es nach eigenen Angaben rund 1,5 Tonnen traditionelles Bildgebäck, die Emma Maria Michaela Schwarz in der Vorweihnachtszeit v...