Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 auf der Zwiefalter Steige kam es zwischen Gauingen und Zwiefalten am Nachmittag des Karfreitags. Ein Ducati-Fahrer kam mit seinem Motorrad in Richtung Gauingen vermutlich wegen zu hohen Tempos in einer Kurve zum Sturz, schlitterte auf die andere Straßenseite und prallte dort mit einem Opel Zafira aus dem Raum Ludwigsburg zusammen. Beim Sturz riss der Motorradfahrer noch zwei weitere Biker zu Boden. Diese wurden zum Glück nur leicht verletzt, der Unfallverursacher dagegen schwer. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.