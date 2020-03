Seit nunmehr 34 Jahren betreibt die Gemeinde Engstingen das Automuseum und begrüßt mit wechselnden Sonderausstellungen im Schnitt 3100 Besucher pro Jahr. In der vergangenen Saison bewunderten 3214 Personen die ausgestellten Oldtimer. Dabei beliefen sich die Eintrittsgelder auf rund 15 000 Euro, weitere 1478 Euro wurden mit Museumsführungen eingenommen. Zudem gab es Spenden in Höhe von 639 Euro. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 44 770 Euro gegenüber, die sich beispielsweise aus Personalkosten, Werbeaufwendungen, Versicherungen und Beiträgen für Gebäude und Inventar oder Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zusammensetzen. Zu beobachten ist, dass die Kostenkurve aufgrund des Anstiegs von Strom-, Heizöl- und Personalkosten zunehmen nach oben zeigt. Daher haben die Gemeinderäte nun beschlossen, die Eintrittspreise ebenfalls minimal zu korrigieren.

Der Zutritt für einen Erwachsenen beträgt künftig fünf Euro, die Eintrittsgebühr für Gruppen ab zehn Personen kosten vier Euro pro Teilnehmer. Der Preis für Kinder bleibt nach wie vor bei zwei Euro. Bei gleichbleibender Besucherzahl würden somit Mehreinnahmen in Höhe von 2500 jährlich resultieren. Das neue Preismodell deckt sich mit den Eintrittspreisen ähnlich aufgebauter Museumskonzepte auf der Schwäbischen Alb.