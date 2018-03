Konzert Wo alles dunkel ist, macht das Licht an

Wo alles dunkel ist, macht das Licht an

CHRISTINA HÖLZ

Am Ende flaniert Konstantin Wecker regelrecht durch die Menschenreihen in der proppenvollen Metzinger Stadthalle. Knapp 600 Zuhörer stehen auf, während er seine Zugaben singt, übrigens auch auf Italienisch. Ein Ehren-Parcours für den Elder Statesman des intelligenten Protests: Fast wirkt das, als sei Konstantin Wecker für ein Heimspiel ins Ermstal gekommen. Ein Rendezvous mit einem alten Bekannten ist’s schon. Jedenfalls für die im Publikum, die einst jung waren mit dem heute 70-Jährigen Sänger. Und das sind einige.

Das gleich vorab, der grau gewordene Anarchopoet kann’s noch. Stimmgewaltig gibt sich Wecker, zornig wie eh und je, aber auch zärtlich, fast ein bisschen altersmilde. Und er findet noch immer Gehör: Klassiker wie „Genug ist nicht genug“ (der Durchbruch 1977) und „Nein, ich hör` nicht auf zu träumen“ singen ältere und jüngere Semester textsicher mit.

Einer hat genau gewusst, dass der Mann bis heute ankommt: Walter Dieterle, Chef-Wirt der Glemser Kulturkneipe „Hirsch“, zudem einer der umtriebigsten Konzertmanager im Ermstal. Er holte den bayrischen Barden nach Metzingen. Und zwar mit einem kurzen Anruf, wie Dieterle, alias Walter F. Diet, am Montag vor ausverkaufter Kulisse erzählt.

Natürlich singe Konstantin Wecker, der neben Reinhard Mey, Hannes Wader und Wolf Biermann zu den bekanntesten deutschen Liedermachern zählt, auch beim kleinen Glemser Kulturverein, wird Dieterle da beschieden.

Für das Großprojekt geht es also raus aus der kuscheligen Szenekneipe in die große Stadthalle, was die Glemser Ehrenamtlichen aber trotz zusätzlicher Logistik nicht bereut haben dürften. Zu riesig die Resonanz (die Verantwortlichen schleppen noch zusätzlich Stühle herbei), zu bewegend der Abend, der von Weckers noch immer enormer Bühnenpräsenz lebt.

Das einstige Enfant terrible ist sich treu geblieben, auch nach vier Jahrzehnten Konzertzirkus und Musikgeschäft. Konstantin Wecker gibt den Mahner, den Aufrüttler, er singt an gegen Unmenschlichkeit und soziale Spaltung, ruft auf zu Frieden und Toleranz.

Das zeigt der Sänger gleich zu Beginn. Wenn er, am Piano sitzend, seine Ballade „Willy“ aus den späten siebziger Jahren anstimmt. Das Lied handelt von einem jungen Mann, der in einer Münchner Kneipe von rechten Schergen zu Tode geprügelt wird: 68-er-Bewegung trifft auf Erblasten aus der Nazi-Zeit. „Die Botschaft des Lieds ist bis heute erschreckend aktuell“, spielt Wecker auf den zunehmenden Nationalismus an („eine lebensbedrohliche Seuche“).

Da ist der Komponist und Autor schon mitten drin. Sein Programm mixt politischen Protest („Nie mehr Seehofer, nur noch Brecht und Novalis“), poetische Momente („Zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut“) und biographische Elemente aus dem Leben des Musikers. Denn klar hat Konstantin Wecker viel zu erzählen. Nicht nur über das Künstlerdasein und seine Schreibwerkstatt („am liebsten in der Toskana unter zwei alten Maulbeerbäumen“), sondern auch über die Schlagzeilen-Themen seiner Vergangenheit.

Locker plaudert er über seinen ersten Aufenthalt im Knast – als 19-Jähriger hatte mit seinem Kumpel Wechselgeld auf der Galopprennbahn München-Riem mitgehen lassen – schildert, wie er mit seinem Zellennachbarn über die Gefängnistoilette „telefonierte“ und Opernarien sang.

Auch seine Drogenkarriere spart der Liedermacher nicht aus. Mitte der 1990er-Jahre verfiel Wecker der Kokainsucht, er wurde zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. „Es ging mir nicht gut“, sagt er fast augenzwinkernd – um im nächsten Moment gegen die Justiz anzusingen: „Nur Du hast das Recht, Dein Richter zu sein.“ Einen Exkurs über die nicht jugendfreien Feierabend-Freuden eines Juristen gibt es schließlich obenauf.

Und dann taucht der 70-jährige ab ins Familiäre. Er erzählt von seinen Söhnen Valentin und Tamino, wünscht sich, dass sie nie Uniformen tragen werden. Von seinem Vater, einem „bekennenden Antifaschisten“ und erfolglosen Opernsänger, zeichnet Wecker ein ein berührendes Porträt. Der verkannte Sänger brachte seinen Sohn einst zur Musik: „Das, was ich anderen geben kann, hätte ich ohne Dich nie geschafft.“

Ja, der Mann beherrscht auch die leisen Töne. Weckers Sprache ist lyrisch, seine Melodien sind so sentimental wie kraftvoll-intensiv. Den Hit „Gefrorenes Licht“ (für den Physiker Hans-Peter Dürr) untermalen zart ausgehauchte Tastensätze. Aber der Altmeister aus München kann es auch richtig krachen lassen. Gemeinsam mit seinem Klavierbegleiter Jo Barnikel rockt Konstantin Wecker das Piano. Er gibt den wilden Blueser, auf Protesttour gegen Kapitalismus und Fremdenhass.

„Wo alles dunkel wird, macht das Licht an“, singt er, ehe ihn das Metzinger Publikum mit XXL-Beifall entlässt.