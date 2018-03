Metzingen Überraschung: Trainer-Rochade bei den TusSies

Metzingen / SWP / gio

Auf der Trainerbank des Frauen-Handball-Bundesligisten TuS Metzingen wird es zur neuen Saison eine personelle Veränderung geben.

Cheftrainer Rene Hamann-Boeriths wird die TuS Metzingen vorzeitig verlassen. Der dänische A-Lizenzinhaber hatte eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Spielzeit, ist aber Anfang diesen Jahres auf die Vereinsführung zugekommen und hat um vorzeitige Auflösung (zum 30. Juni.2018) aus familiären Gründen gebeten.

Die Situation hatte sich beim ihm so verändert, dass seine Frau und sein Kind im Sommer nicht nach Deutschland kommen werden und er nun stattdessen wieder zurück nach Dänemark möchte. Die TuS-Verantwortlichen haben sich darauf hin auf Trainersuche begeben, um dem Anliegen von Rene Hamann-Boeriths nachkommen zu können.

Von Beginn an, gab es bei der Suche vor allem einen Wunschkandidaten, der nun seine endgültige Zusage gegeben hat, für die nächsten drei Jahre den Chefposten auf der Bank der TuS Metzingen zu übernehmen:

Andre Fuhr, der aktuelle Trainer der HSG Blomberg-Lippe, wird zur neuen Saison das Amt als Cheftrainer bei den TusSies übernehmen und dabei weiterhin von Edina Rott als Co-Trainerin unterstützt werden. Der 47-jährige A-Lizenzinhaber und angehende EHF-Master-Coach ist seit 2002 bei der HSG Blomberg-Lippe. 2006 gelang Ihm mit der Mannschaft der Aufstieg in die 1. Bundesliga - in der die HSG seitdem Dauergast ist.

In seiner Zeit bei Blomberg qualifizierte er sich mit dem Team vier Mal für den europäischen Wettbewerb und stand zwei Mal im DHB-Pokal Finale. Der gebürtige Hiller ist vor allem für seine herausragende Arbeit mit jungen Spielerinnen bekannt. So entwickelte er Spielerinnen wie Xenia Smits und Alicia Stolle zu Leistungsträgerinnen der Deutschen Nationalmannschaft. Auch die aktuell sehr positiven Leistungen in der laufenden Saison zeigen, was der Trainerfuchs aus einer jungen Mannschaft rausholen kann. Nicht zuletzt durften dies die Pink Ladies bei der Heimniederlage vor drei Wochen gegen die HSG selbst erfahren.

Dass Andre Fuhr nicht nur für die erste Mannschaft ein Zugewinn ist, sondern für die gesamte Handballabteilung, zeigt sein Aufgabenfeld bei der HSG. Dort war er nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor, entwickelte Trainingskonzeptionen für die Jugend, unterstütze den Ausbau des Handballinternats und trainiert die weibliche A-Jugend, mit der er ein Mal Deutscher Meister und sieben mal Vizemeister wurde. Diese Kompetenzen wird der studierte Pädagoge auch in Metzingen mit einfließen lassen und somit auch für eine Verbesserung im Nachwuchsbereich sorgen. Mit der Personalie Fuhr kann der Spitzhandball im Ermstal langfristig und nachhaltig gewährleistet werden.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Rene Hamann-Boeriths:

„Es ist schade, dass ich im Sommer die TUSSIES schon vorzeitig verlassen werde. Ich habe mich hier wohlgefühlt, aber für mich ist die Familie das wichtigste im Leben, daher musste ich diese Entscheidung treffen. Ich habe zur Zeit noch keinen neuen Verein, ich möchte mich zunächst auf die Ziele mit den TusSies konzentrieren. Wir wollen uns unbedingt für den europäischen Wettbewerb qualifizieren und das Final 4 gewinnen. Danach bin ich dann für meine Familie da. Solange werde ich hier alles versuchen, möglichst viele Spiele mit den TUSSIES zu gewinnen.“

Andre Fuhr:

„Ich freue mich sehr auf die Zeit in Metzingen. Ich kann bei einem der drei größten Vereine Deutschlands den nächsten Schritt machen. Im Team steckt unglaublich viel Potenzial und es sind viele junge Spielerinnen im Kader, die ich sehr gerne bei Ihrer Weiterentwicklung unterstützen möchte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser Mannschaft sehr erfolgreich sein werden.

Ich werde außerdem meine Erfahrungen aus dem Jugendbereich mit in Metzingen einfließen lassen. Für mich zählt der Handball als Ganzes, von den Minis bis hin zur ersten Mannschaft. Das war immer mein Motto und das wird auch in Metzingen weiterhin so sein.“

„Der Verein, die Fans und das Umfeld in Metzingen, sie alle leben den Handball. Ich habe das immer gespürt, wenn ich zum Auswärtsspiel dort war. Man hat dort über Jahre immer wieder die selben Gesichter gesehen, was zeigt, dass viele treue Helfer, Unterstützer und Fans dabei sind.“

„Meine Gespräche mit Ferenc waren sehr gut und er hat mich schnell überzeugt, dass wir gut zusammen arbeiten können. Ich weiß, dass er nicht immer ganz einfach ist, aber das macht nichts, das bin ich auch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade deshalb gemeinsam, mit dem Team und dem tollen Umfeld die Entwicklung der letzten Jahre weiter fortführen und auch noch ausbauen können.“

Ferenc Rott:

„Nachdem Rene auf mich zugekommen ist und mir sein Ansuchen mitgeteilt hatte, war für mich klar, dass ich schnell einen geeigneten und kompetenten Trainer finden muss. Ich hatte mit Andre letztes Jahr schon Kontakt gehabt und ich habe Ihn erneut angerufen. In den Gesprächen wurde uns beiden schnell klar, dass wir gut miteinander können und die selben Vorstellungen von Handball, von Verein, von Jugendarbeit und von der Weiterentwicklung des Frauenhandballs haben. Wir beide denken und leben 24 Stunden Handball.

Seine 16-jährige Arbeit in Blomberg spricht für sich. Was er dort mit geringen Mitteln aufgebaut und entwickelt hat ist beispiellos und vorbildlich. Er hat dort ganzheitlich gearbeitet, viele talentierte Spielerinnen entdeckt aber auch weiterentwickelt. Davon können wir in Metzingen nur profitieren. Ich bin sehr froh, dass er das nun bei uns in den nächsten Jahren ebenfalls tun wird und wir gemeinsam mit unserer jungen Mannschaft weiterhin erfolgreichen Spitzenhandball in Metzingen garantieren können.“