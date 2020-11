Wer am Black Friday in Metzingen shoppen will, muss gleich mehrere Regeln beachten:

In der gesamten Outletcity ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auf den Abstand achten, auch in Warteschlangen

Das elektronische Ticketsystem nutzen, um Termine in den Läden zu buchen

Outletcity Metzingen Corona-Regelungen: Maßnahmen für Black Friday und Cyber Monday Metzingen

Die Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei vor Ort befolgen