Elf Monate nach einem schweren Autounfall ist er ehemalige Bürgermeister Bad Urachs und heutige Oberbürgermeister von Weingarten, Markus Ewald, am vergangenen Dienstag an seinen Schreibtisch zurückgekehrt.

OB Markus Ewald bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ewald wurde im Dezember 2018 als Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B30 bei Achstetten (Kreis Biberach) lebensgefährlich verletzt. Im April teilte er mit, dass er das Amt des Oberbürgermeisters gleichwohl weiter ausfüllen wolle, er aber voraussichtlich dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sein wird.

Zurück an seinen Schreibtisch im Rathaus

Am Dienstag nun erlebte er jenen Tag, auf den er lange hingearbeitet hat: Empfangen mit Blumen und Glückwünschen, hat Markus Ewald die Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. „Ich freue mich, dass ich wieder da bin“, sagte er. Sein Arbeitsalltag steht nun unter anderen Vorzeichen – im Rollstuhl und zunächst nur an halben Tagen.

OB-Räume im Rathaus werden barrierefrei

Vorübergehend befindet sich das OB-Büro im Erdgeschoss des Weingartener Amtshauses. In einigen Monaten sollen Ewald und sein Team in die bis dahin barrierefrei umgebauten Räume im Obergeschoss des Rathauses ziehen.

Schwierige Monate im Krankenhaus

Der Gedanke, nach Weingarten zurückzukehren, habe ihn in den schwierigen Monaten im Krankenhaus und in der Reha motiviert und getragen. Er danke allen, die ihn in dieser langen Zeit vertreten, unterstützt, begleitet oder ihm Mut und Kraft zugesprochen haben. Besonders danke er Bürgermeister Alexander Geiger, der fast ein Jahr lang zwei Jobs gemacht habe. Mit ihm wird der OB auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Der in Villingen geborene 55-Jährige Ewald ist seit dem 30. August 2008 Oberbürgermeister der oberschwäbischen Stadt. Zuvor war Markus Ewald von 2004 bis 2008 Bürgermeister der Stadt Bad Urach.