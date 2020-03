Die FDP hat ihren Landtagsabgeordneten Rudi Fischer für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen für die Landtagswahl 2021 nominiert. Fischer, der das Mandat vor rund einem dreiviertel Jahr von Andreas Glück nach dessen Einzug ins Europäische Parlament übernommen hat, kandidiert zum ersten Mal für den Landtag.

32 Stimmen für Fischer

Bei der Nominierungsveranstaltung der Partei am Freitagabend im Landgasthof „Hirsch“ in Gächingen stellte sich Fischer als Erstkandidat vor. Es stimmten 32 von 34 Mitglieder für ihn.

Für den ländlichen Raum

Rudi Fischer informierte über seine vielfältige Arbeit als haushaltspolitischer Sprecher und Mitglied in den Ausschüssen für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und für Finanzen. „Ich bin landauf, landab mit vielfältigen Themen, vor allem für den ländlichen Raum unterwegs“, führte Fischer aus. „Mir macht es Spaß und ich lerne viele Menschen kennen“, so Fischer. Im Anschluss folgte die Vorstellungsrunde für den Zweitkandidaten. Hierbei handelte es sich um Lena Hönes aus Eningen und Wolfgang Reiser aus Münsingen. Hönes, frisch eingetretenes FDP-Mitglied, sitzt für die Freie Wählervereinigung (FFW) im Gemeinderat in Eningen und arbeitet seit Januar als Persönliche Referentin für Fischer im Landtag. Reiser ist Ortsvorsitzender der FDP Münsingen und Vorsitzender des liberalen Arbeitskreises Ermstal-Alb-Hechingen und arbeitet seit Jahren bei der Volksbank Münsingen. Für den 56-jährigen Reiser stimmten 21 von 34 Mitglieder. Die restlichen zwölf Stimmen fielen auf Hönes.

Unterstützung von prominenter Seite

Noch am Abend der Nominierung kündigten viele FDP-Mitglieder ihre Unterstützung an. Unter ihnen der Europaabgeordnete Andreas Glück. Auch der Bundestagsabgeordnete Pascal Kober, der Bundeswirtschaftsminister a. D. Prof. Dr. Helmut Haussmann und Florian Bauer, Bürgermeister von St. Johann, wollen mit Fischer für einen erfolgreichen Wahlkampf und ein gutes Ergebnis im Wahlkreis zusammenarbeiten.