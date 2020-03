Wie die Stadtverwaltung Metzingen mitteilt, steht Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler derzeit unter häuslicher Quarantäne. Während der Faschingsferien sei er gemeinsam mit seiner Familie im Skiurlaub in Südtirol gewesen, wie Irina Storz, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage der Südwest Presse bestätigt. Fiedler sei am 28. Februar aus dem Urlaub zurückgekommen. Entsprechend der zu diesem Zeitpunkt erlassenen Empfehlung des Landes sei der OB derzeit nicht in seinem Büro im Rathaus präsent, sondern arbeite von zu Hause aus. Der OB sei gesund, weder er noch Mitglieder seiner Familie hätten Beschwerden, wie Storz mitteilt. Der OB arbeite von zu Hause aus ganz normal mit. Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sei er jederzeit ansprechbar. Ab Samstag, 14. März, sei der Oberbürgermeister dann wieder wie gewohnt im Dienst.