Ein Grund zum Feiern, nicht nur für den Jubilar: Dekan Michael Karwounopoulos (von links), die Vorsitzende der Martinskirchengemeinde und Kantorei-Sängerin Maritta von Moser, KMD Stephen Blaich an der Orgel und Pfarrerin Hanna Karle freuen sich auf Blaichs Dienstjubiläum am Sonntag in der Martinskirche. © Foto: Thomas Kiehl