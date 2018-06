Würtingen Integration und Inklusion im Reitstall

Würtingen / swp

Bereits zum neunten Mal feierten die körperlich und motorisch eingeschränkten Schüler der Dreifürstensteinschule aus Münsingen ihr Schulfest im Reit- und Fahrverein Würtingen und setzten somit die Tradition der gelebten Inklusion in Form ihres jährlichen Schulfestes fort.

„Jetzt führen wir das Schulfest bereits seit so vielen Jahren durch und dennoch bin ich immer wieder aufs Neue berührt, wie Inklusion und Integration im täglichen Miteinander funktionieren können, wenn man sich nur Mühe gibt und ein bisschen anstrengt“, erzählt Tina Kaiser, stellvertretende Schulleiterin an der Dreifürstensteinschule und zugleich Vorstandsmitglied im Würtinger Reitverein.

Und wie viel Mühe und Anstrengungen die Organisatoren auf sich genommen hatten, konnte man auch wieder bei der Durchführung des Schulfestes sehen. Die Vorbereitungen hatten einen Tag vorher am Nachmittag und Abend begonnen. Tische und Bänke wurden aufgebaut und das Heulager des Reitvereins für das beliebte Heukino vorbereitet. Den einzigen Unsicherheitsfaktor stellte das Wetter dar: noch am Montag war nicht sicher, ob es am Dienstag trocken bleiben würde, doch das Wetter spielte bestens mit und bei strahlendem Sonnenschein wurde ab 10 Uhr gefeiert.

GWRS neu im Boot

Rund um den Reitverein standen dichtgedrängt die Busse der Körperbehindertenförderung (KBF). Über fünfzig Kinder und Jugendliche waren mit Lehrern und Betreuern zu Gast. 20 Kinder und Jugendliche des Würtinger Reitvereins hatten extra für diesen Tag schulfrei bekommen. Sie waren es auch, die die Begrüßung der Gäste und Teilnehmer vornahmen und die in der Reithalle beim Spiel- und Spaßprogramm zusammen mit den Neuntklässlern der Grund- und Werkrealschule St. Johann die Betreuung der einzelnen Mitmachstationen übernahmen. Vom integrativen, gemischten Seilziehen, über Dosenwerfen, einen Fühlparcours bis hin zu einem Hindernisparcours mit Wasserbomben wurde den Schülern viel geboten.

Die Kinder mit Behinderung bekamen so die Möglichkeit, gemeinsam mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen sportlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv zu sein. Hemmschwellen wurden abgebaut und ein selbstverständlicher, normaler Umgang miteinander gelebt. Neu in diesem Jahr war die Bastelstation: Es galt echte Hufeisen zu verzieren und als Andenken mitzunehmen; ein Erlebnis für jeden. Zum Abschluss des Schulfestes gab es noch eine Reitvorführung des Reitvereins. In diesem Jahr standen Dressurübungen und Springeinlagen ohne Sattel (aber natürlich mit Reithelm) an, welche mit großem Beifall gewürdigt wurden. Durch die Zusammenarbeit mit der örtlichen Grund- und Hauptschule wurde eine weitere Schule mit eingebunden. Die Neuntklässler der GWRS Würtingen hatten ein tolles Salatbuffet hergerichtet, sodass alle gemeinsam Mittagessen konnten.

„Der Aufwand für so ein Schulfest ist nicht zu unterschätzen, aber für uns und unsere Schüler ist das einfach das Highlight des Jahres“, fasst Tina Kaiser diesen Tag zusammen. „Ohne Leistungsdruck gemeinsam Spaß zu haben, neue Kontakte zu knüpfen und nicht zuletzt Vorurteile und Berührungsängste abzubauen: dafür lohnt sich wirklich jede Mühe.“ Nächstes Jahr findet zudem das Jubiläum dieses besonderen Schulfestes statt: das Zehnjährige.