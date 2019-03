Seit Sommer hatte sich der Vorstand der FDP Metzingen mit den Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl befasst. Nach intensiven Gesprächen wurden genügend Kandidaten gefunden, in Neuhausen gab es sogar mehr Bewerber als zulässig. Die Mitgliedschaft in der Partei ist nicht Bedingung für eine Kandidatur auf der FDP-Liste. Die seitherigen Stadträte Dr. Uschi Wilgenbus und Peter Reiff treten nicht mehr an, im Gegensatz zu Stadtrat Bernhard Mohr, seit 2004 im Gemeinderat. Wahlziel ist erneut mindestens die Fraktionsstärke, also drei Mandate. „Nah am Bürger – Orientiert an der Sache – Offen für Neues, Mit Erfahrung und Schwung in die Zukunft.“ Mit diesem Motto zieht die FDP in den Wahlkampf. Es kandidieren:

Wohnbezirk Metzingen

1. Bernhard Mohr (Realschulrektor a.D.), 2. Isabelle Wohlauf (Studentin der Rechtswissenschaften), 3. Rudi Fischer (Maschinenbautechniker/Technischer Betriebswirt), 4. Martina Traurig (Zahnmedizinische Fachangestellte), 5. Markus Grotz (Finanzberater), 6. Isabel Aurenz (Schülerin/Abiturientin), 7. Hans-Joachim Bernardi (Diplomingenieur), 8. Axel Dorfschmid (Event Manager), 9. Julia von der Heyde (Betriebswirtin), 10. Jan Schweikhardt (selbständiger Zimmermannsmeister), 11. Julian Feucht (Vertriebsingenieur, Innovationsmanager), 12. Sabine Knecht (Architektin, Textil Designerin), 13. Stefan Brodbeck (Diplomierter Farbdesigner), 14. Charlotte Blessing (Kaufmännische Angestellte), 15. Dieter Brodbeck (Diplomingenieur, Architekt), 16. Dr. Jochen Laermann (Facharzt für Orthopädie), 17. Dr. Thomas Budde (Rechtsanwalt, Mediator)

Wohnbezirk Neuhausen

1. Enrico Löhnhardt (Netzwerk-/Systemadministrator), 2. Philipp Rauscher (Online Marketer), 3. Petra Feucht (Kaufmännische Angestellte), 4. Martha-Rose Kullen (Fleischerei-Fachangestellte)

Wohnbezirk Glems

1. Achim Sailer (Steuerberater), 2. Erich Gönninger (Studiendirektor a.D.)

Kreistag

1. Peter Reiff (Diplomkaufmann), 2. Dr. Ursula Wilgenbusch (Tierärztin), 3. Isabelle Wohlauf (Studentin der Rechtswissenschaften), 4. Erich Gönninger (Studiendirektor a.D.), 5. Markus Grotz (Finanzberater), 6. Enrico Löhnhardt (Netzwerk-/Systemadministrator), 7. Petra Feucht (Kaufmännische Angestellte).