Nach dem Starkregen am Wochenende sind zwei Personen in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten eingeschossen. Rettungstaucher bei Vermissten - warten gemeinsam bis Wasser zurückgeht.

Heftiger Starkregen am Wochenende hat zwei Höhlengängern den Rückweg versperrt. Die zwei Personen sind in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten eingeschlossen. Rettungskräfte sind vor Ort.

Zwei Personen nach Starkregen in Falkensteiner Höhle gefangen

Gegen 19 Uhr: Dramatische Entwicklung im Laufe der Aufräumarbeiten nach dem starken Regen und Gewitter am Wochenende über dem Ermstal: Während sich vielerorts die Lage schon wieder entspannte und die Aufräumarbeiten nach überschwemmten Kellern und Straßen begannen, ging (am Sonntag gegen 19 Uhr) eine Vermisstenanzeige bei den Rettungskräften ein. In der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten wurden zwei Höhlengänger von den Wassermassen überrascht, ihnen ist der Rückweg abgeschnitten - sie sind gefangen. Sofort machte sich ein Großaufgebot aus Angehörigen der Bergwacht, der Höhlenrettung Baden-Württemberg, Feuerwehren, Polizei und Notärzten auf zum Höhleneingang im Fischbachtal.

Kein Kontakt zu Eingeschlossenen

Gegen 20.30 Uhr: Bisher ist allerdings noch kein Kontakt zu den beiden Vermissten hergestellt. Es soll sich um einen Höhlenguide mit seinen Kunden handeln. Welche Ausrüstung die beiden bei sich haben und wie lange sie damit in der Höhle zurecht kommen könnten, steht aktuell noch nicht fest.

Höhlentaucher machen sich für Rettungs-Einsatz bereit

Gegen 20.55 Uhr: Noch am Sonntagabend machen sich Taucher der Höhlenrettung bereit, um zu den Eingeschlossenen vorzudringen. „Das wird höchstwahrscheinlich eine größere und langwierige Aktion“, sagte Hartmut Holder, für den Bereich Feuerwehr als Einsatzleiter vor Ort.

In der Höhle werden regelmäßig Übungen für Rettungseinsätze durchgeführt.

Schlechte Nachricht: Erste Taucherstaffel kehrt um - Wasser steigt noch

Gegen 21.15 Uhr: Die erste Taucherstaffel kam unverrichteter Dinge schnell wieder aus der Höhle zurück. Das Wasser steige noch immer, die Fließgeschwindigkeit nehme noch zu, berichteten die Taucher. Die Gefahr ist zu groß. Wie weit das Team schon in die Halle vorgedrungen war, ist zunächst nicht bekannt.

Zweite Taucherstaffel bereitet sich vor

Gegen 21.30 Uhr: Daraufhin bereitete eine zweite Staffel ihren Tauchgang vor, ausgestattet mit zusätzlicher Berge- und Sicherungsausrüstung.

Experten: Hohe Räume in Höhle bieten Sicherheit

Gegen 21.40 Uhr: Immerhin haben Experten für die Falkensteiner Höhle auch gute Nachrichten. In hohen Räumen wie etwa der „Reutlinger Halle“ ist man auch bei ansteigendem Wasser hoch genug. Dieser erste mögliche Aufenthaltsort für die beiden Vermissten liegt rund 500 Meter im Inneren.

Keine aktuellen Bilder wegen Dunkelheit

Gegen 21.43 Uhr: Fotos sind beinahe unmöglich wegen der Dunkelheit in der Höhle. Aktuelle Aufnahmen wird es vermutlich nicht geben.

Zweiter Tauchertrupp erreicht die Eingeschlossenen

Gegen 20.45 Uhr: Tatsächlich meldete der zweite Tauchertrupp den Durchbruch. Die beiden etwa 30-jährigen Männer wurden in der besagten Reutlinger Halle entdeckt, weitestgehend unversehrt.

Da in dem strömenden Wasser aber auch größere Gesteinsbrocken bewegt werden, ist den Rettern der Rücktransport zunächst zu gefährlich. „Retter und Vermisste bleiben vor Ort und werden dort vor allem mit Wärme versorgt“, so Hartmut Holder.

Erst wenn sich der Wasserpegel beruhigt habe, würden die Höhlengänger nach draußen geholt. Dies könne, müsse aber nicht zwingend am Montag sein, so Holder. Schließlich regnete es auch während der Suchaktion noch ständig weiter, für Montag ist eine Wetterbesserung in Aussicht gestellt.

Feuerwehr rechnet nicht mit Ergebnis am Sonntag

Gegen 21.59 Uhr: Die Feuerwehr rechnet nicht mehr mit einem Ergebnis am Sonntag – der Einsatz wird vermutlich die komplette Nacht oder länger andauern.

Rettungsaktion läuft nicht vor Montag weiter

Um 22.15 Uhr: Einsatzkräfte vor Ort bestätigen, dass die Rettungsaktion nicht vor Montag, 29. Juli, um 7 Uhr weiter geht. Solange werden die beiden eingesperrten Höhlenkletterer und ihre Retter in der Höhle verbringen - sie sind in der Reutlinger Halle in Sicherheit, auch wenn es weitere regnen und das Wasser weiter ansteigen sollte.

Das Wetter bleibt ungewiss zum Wochenstart

Ob das Wetter mitspielt und die Rettungsaktion am Montag erfolgreich beendet werden kann, ist ungewiss. Es bleibt wechselhaft und bewölkt im Südwesten.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

