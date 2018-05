Neuhausen Die TVN Handball GmbH meldet Insolvenz an

Neuhausen / Alexander Mareis

Die TV Neuhausen Handball-Bundesliga GmbH hat in Person ihres bisherigen Geschäftsführers Volker Fleischmann die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Fleischmann, der zusammen mit GmbH-Geschäftsleiter Nico Held schon am 7. Mai von seinem Amt als TVN-Gesamtvorsitzender und GmbH-Geschäftsführer zurückgetreten war, hatte wegen finanzieller Schieflage der einst wegen der sportlichen Erfolge (2012 war der TVN in die 1. Bundesliga aufgestiegen) gegründeten TVN Handball-Bundesliga GmbH keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Der in Stuttgart sitzende Rechtsanwalt Dr. Axel Kulas wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Bei der TVN-Abteilungsleitung hofft man dennoch darauf, die aus der 3. Handball-Liga Süd abgestiegene Mannschaft in der kommenden Saison in der viertklassigen Baden-Württemberg-Oberliga starten zu lassen. Konkretes dazu ist aber noch zu klären. Spekulationen über die Insolvenz der GmbH schwirren seit Wochen durch den Raum. Bei der Handballabteilung hatte man deren Sinn nach dem Drittligaabstieg ohnehin angezweifelt und wollte die Erste Mannschaft künftig nicht mehr unter dem Mantel der GmbH, sondern unter Federführung der TVN-Handballabteilung laufen lassen.