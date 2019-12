Männerspielzeug und Kinderträume, wie passt denn das zusammen? Ganz oben im Dettinger Heimatmuseum stehen die Kleinen mit großen Augen und offenem Mund. Daneben fachsimpeln sich Väter und Großväter geradewegs hinein in den Technikrausch. Denn vor ihnen rattert, zischt und pfeift es wie auf einem Bahnhof vor gut 100 Jahren: Die Dampfmaschinen sind wieder im Dienst – wie alle Jahre nach Weihnachten neu belebt und liebevoll inszeniert von den Männern und Frauen des Arbeitskreises Museum und Brauchtum und ihren Helfern.

Die Dampfmaschinen dienten als Motor der industriellen Revolution

Die Ehrenamtlichen haben gestern das Dettinger Haus der Geschichte geöffnet. Mit enormer Resonanz, schließlich dürfen die Gäste nur dreimal pro Jahr durch die alten Stuben der ehemaligen Handwerkerwohnung in der Metzinger Straße flanieren. Aber was heißt hier flanieren? Die Besucher tauchen gleich ab in die Historie, gehen auf Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Vieles aus Urgroßmutters Hausstand gibt es da zu sehen. Von alten Puppen und Küchenutensilien über nostalgisch geschmückte Christbäume bis hin zu neueren Exponaten – etwa den Bildern der Wohltäter-Familie Ellwanger (wir berichteten).

Micha Dümmel ist ein Tüftler

Gedränge herrscht aber vor den Dampfmaschinen, diesen fauchenden und tuckernden Geräten, die einst zum Motor wurden für die industrielle Revolution. Für den knapp 18-jährigen Micha Dümmel ist diese Epoche etwa so weit weg wie ein Kreisliga-Fußballer von Superstar Cristiano Ronaldo. Aber das ändert nichts an Faszination, die die Dampfmaschinen ausüben auf den jungen Dettinger. Denn Micha ist ein Tüftler. Genauso wie sein Opa Walter Lieb, der als Maschinenbauingenieur arbeitete. Immer mal wieder haben wir über die beiden berichtet, etwa vor sechs Jahren, als die Technikfans ihr eigenes E-Bike entwickelt hatten – angetrieben von einem Akkuschrauber. Auch die Dampfmaschine, das Hobby seines Großvaters, begeisterte den jungen Erwachsenen schon als kleines Kind. Seit zehn Jahren sitzen Opa und Enkel nun nach Weihnachten oben im Museum und machen Dampf. Das heißt, die beiden führen ihre Anlagen vor, zu denen längst auch selbst gefertigte Teile zählen. Schließlich lernt Micha Dümmel, (na, was wohl?) Industriemechaniker.

Das Hobby seines Großvaters Walter Lieb hat Micha Dümmel schon als Kind fasziniert

Dass selbst die Generation Smartphone nach den Feiertagen ins Heimatmuseum kommt – ein Weihnachtswunder ist das nicht gerade für Albrecht Arnold, den Sprecher des Arbeitskreises Brauchtum. „Es ist vor allem, aber nicht nur, der Dampf, der bewegt“, sagt er.

Das hübsch dekorierte und mit vielen Originalen ausgestattete Haus bietet eben einen frischen Blick auf die private Geschichte der kleinen (und großen) Leute. Auf die Alltagsgeschichte, die längst als historische Teildisziplin etabliert ist. Schließlich erzählt sie von verschwundenen Berufen, von Werkzeugen, Moden und Gepflogenheiten, die heute keiner mehr kennt.

Viele Fragen an Albrecht Arnold vom Heimatmuseum

Warum bitte heißt der Pfeffertag Pfeffertag? Was hatte es mit den schwarzen Spitzenhauben der Frauen einst auf sich? Und warum haben die Altvorderen im 19. Jahrhundert gerne beinahe aufrecht, halb sitzend geschlafen? Fragen über Fragen, mit denen die Besucher Heimatkundler Albrecht Arnold beim Gang durchs Haus konfrontierten.

Der Hobby-Historiker ist so etwas wie das kollektive Gedächtnis Dettingens. Und so erzählt er geduldig von Kindern, die an den Tagen nach Weihnachten von Haus zu Haus zogen, dort „pfefferten“, einen Spruch aufsagten, und dafür mit Geschleck oder Geld entlohnt wurden. Oder von den Ängsten der Landbevölkerung, im Schlaf liegend Geräusche im Stall oder gar die „Wiederkehr des Herrn“ zu verpassen.

Wer genug gelernt hatte, dem schmeckten gestern die Waffeln im Freien oder der Kuchen in der Kaffeestube des Museums. Auch dafür hatten die rund 15 Ehrenamtlichen des Arbeitskreises gesorgt.