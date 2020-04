Die Outletcity Metzingen öffnet am Freitag, 24. April, wieder, jedenfalls die meisten der Stores, deren Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet, das hat am Montag Wolfgang Bauer bekannt gegeben. Bauer ist Vorstandsvorsitzender der Holy AG, die die Outletcity betreibt. Dass die Outletcity bis auf Tschibo noch nicht am Montag geöffnet hat, liegt an internen Abstimmungsprozessen, zudem war es den einzelnen Läden wohl so schnell nicht möglich, das Personal zurück an Bord zu holen.

Care Points in der Outletcity

Einige große Stores, etwa Hugo Boss, werden wohl noch geschlossen bleiben müssen, allerdings hofft Bauer in der Hinsicht auf ein Einlenken der Politik. Notfalls, so Bauer, könnte man die Verkaufsfläche durch Trennwände reduzieren. „Was das anbelangt, fahren wir auf Sicht.“

Die Outletcity wird für ihre Kunden zusätzlich so genannte „Care Points“ einrichten, wie Bauer erläutert. Stellen, an denen Kunden Handschuhe, Mundschutz oder Desinfektionsmittel bekommen, Zudem werden im Außenbereich Desinfektionsspender installiert, die berührungslos funktionieren.

Verkürzte Reinigungsintervalle

Die Reinigungsintervalle in den Läden werden verkürzt, Mitarbeiter an den Kassen sind durch Plexiglasscheiben von den Kunden getrennt, bargeldloses Zahlen, so Bauer, sollte die Regel sein, für eine Zutrittsregulierung wird gesorgt. „Wir werden sehen, wie es sich entwickelt“, sagt Bauer und hofft, dass sich alle an die Regeln halten: „Davon hängt viel ab.“

Pressemitteilung der Outletcity zur Neueröffnung

Folgende Pressemitteilung erreichte die Redaktion am Nachmittag:

Am 18. März 2020 wurden alle Einzelhandelsgeschäfte sowie Teile des gastronomischen Bereiches der Outletcity Metzingen aufgrund der globalen Covid-19 Pandemie geschlossen. Laut der aktuellen, behördlichen Vorgaben dürfen derzeit Ladengeschäfte, die eine Verkaufsfläche von 800 qm nicht überschreiten, ab dem 20. April wieder öffnen. Dies kann jedoch nur unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und unter besonderen Auflagen erfolgen.

„Unsere wichtigste und größte Aufgabe ist es, unseren Gästen sowie unseren Mitarbeitern ein rundum sicheres Gefühl zu geben und gleichzeitig einen angenehmen Arbeitsplatz und ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten“, so Regine Schoellkopf-Pinakidis, Director Sales Channel Classic der Holy AG.

Die Holy AG, Betreiber der Outletcity Metzingen, geht davon aus, dass am kommenden Freitag, den 24. April 2020 ein Großteil der Stores und die Serviceeinrichtungen wiedereröffnen werden. Gastronomische Einrichtungen werden, wo es möglich ist, einen Außer-Haus-Verkauf anbieten. Nachdem noch nicht sicher ist, ob alle Markenpartner der Holy AG die Vorbereitungsmaßnahmen bis dahin umsetzen können bzw. einige wenige voraussichtlich größenbedingt nicht öffnen dürfen, werden die Gäste gebeten sich auf der Homepage outletcity.com vorab zu informieren.

Die Markenpartner und die Holy AG nutzen die kommenden Tage, um u.a. die folgenden Maßnahmen vorzubereiten und umzusetzen:

In der gesamten Outletcity werden mehrere Care Points eingerichtet, an welchen Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhe ausgegeben werden. Zusätzlich erhalten Gäste hier umfangreiche Informationen zum Thema Sicherheit. Außerdem werden mehrere Desinfektionsmittelstationen eingerichtet.

Die Reinigungsintervalle in der gesamten Outletcity Metzingen werden deutlich intensiviert. Zudem werden zusätzliche Service-Mitarbeiter in der Outletcity für Fragen zur Verfügung stehen.

In den Stores werden alle erforderlichen Hygiene-Vorkehrungen getroffen. Dazu zählen unter anderem der Tröpfchen-Schutz an den Kassen, Abstandsregularien und Desinfektionsstationen. Bargeldloses Bezahlen ist in allen Stores und gastronomischen Einrichtungen möglich. Außerdem werden erforderliche Maßnahmen zur Regulierung des Besucheraufkommens geschaffen.

Auf der Website outletcity.com können sich die Gäste bereits im Vorfeld über diese Maßnahmen und das Besucheraufkommen informieren und alle wichtigen Informationen rund um ihren Aufenthalt erlangen.

„Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit der Wiedereröffnung einen ersten Lichtblick nach dem kompletten Shutdown gibt. Ein großer Vorteil der Outletcity ist, dass die großzügige, offene städtische Struktur viel Raum bietet. Zudem ist aber die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln von zentraler Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Kunden und Mitarbeiter bestmöglich gewährleisten zu können. Bitte halten Sie sich deshalb auch beim Besuch der Outletcity daran“, so Wolfgang Bauer CEO der Holy AG.