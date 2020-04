Natürlich haben wir durch die flächendeckenden Tests von allen stationären Pflegeheimen im Landkreis höhere Infektionszahlen“, betonte Gottfried Roller am Dienstag während einer Videokonferenz aus dem Landratsamt heraus. Anfang vergangener Woche war mit den Abstrich-Tests in den 38 Heimen mit 2067 betreuten Personen begonnen worden, gleiches gilt für 23 Einrichtungen der Behindertenhilfe mit insgesamt 1222 Bewohnern. Die Zahlen, die gestern bekanntgegeben wurden, waren ein Zwischenstand, „am Freitag sind wir mit allen Einrichtungen durch“, so Roller.

Noch sind nicht alle Heime getestet

Die Testergebnisse für alle Heime lagen am Dienstag noch nicht vor, über Behinderteneinrichtungen konnten Landrat Thomas Reumann und Gottfried Roller ebenfalls noch nichts sagen. Aber: Im Landkreis Reutlingen sind momentan (Stand Dienstag, 14 Uhr) 239 Personen in Pflegeheimen an Corona erkrankt. Darunter waren 151 Bewohner sowie 88 Beschäftigte. Aber: „Momentan ist keine dieser Personen in einem kritischen Zustand“, so der Landrat. „46 der Bewohner haben Beschwerden, 105 haben nichts.“ Ohne die flächendeckenden Tests wären die 105 Personen auf jeden Fall durchs Raster gefallen, obwohl „sie Infektionsträger sind und das Virus weitergeben können“, so Roller.

Vorhersagen sind schwierig

Ralf Egenolf-Stohr zeigte gestern als Regionalleiter der Keppler-Stiftung für die beiden Heime in Eningen sehr unterschiedliche Ergebnisse der Tests auf: Nachdem in St. Elisabeth das gesamte Personal wie auch alle Bewohner getestet waren, zeigte sich, dass drei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert waren. Jedoch sei kein einziger der insgesamt 73 Bewohner positiv gewesen, so Egenolf-Stohr. Im zweiten Eninger Heim Frère Roger hingegen waren von 58 Bewohnern 28 Covid-positiv ebenso wie 15 Mitarbeiter, „das ist ein knappes Drittel des Personals dort“. Obwohl für beide Heime genau die gleichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ergriffen worden seien, „hat sich die Zahl der Infektionen in Frère Roger nicht verhindern lassen“, so Egenolf-Stohr.

Heime haben sich auf Corona-Fällen eingestellt

Vor Ort seien die betroffenen Bewohner isoliert worden, „ein Wohnbereich wurde komplett mit Corona-Infizierten belegt“. Ein Teil eines Gebäudeflügels sei zudem als Isolierstation eingerichtet worden. Engpässe beim Personal habe es noch nicht gegeben, „bislang kriegen wir das ganz gut hin“, so der Regionalleiter. „Unser Personal steht natürlich unter einer großen Anspannung, die Mitarbeiter gehen aber sehr professionell mit der Situation um, es ist eine große Bereitschaft vorhanden, einzuspringen“, so Egenolf-Stohr.

„Sollte es notwendig sein, werden wir Ruheständler aus der Pflege anfragen oder auch Ehrenamtliche vom DRK“, sagte Thomas Reumann. Und zu vorgetragenen Sorgen von Angehörigen sagte der Landrat: „Wir nehmen das sehr ernst.“ Bei allen Heimen, in denen Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden, sei sehr schnell reagiert worden. „Schuldzuweisungen an Mitarbeiter sind hier völlig fehl am Platz, man sollte sich hüten vor Vorwürfen“, so Reumann.

In anderen Pflegeheimen im Landkreis sind laut Gottfried Roller ebenfalls zahlreiche Personen positiv getestet worden. In Lichtenstein-Honau etwa waren es 45 Bewohner und 17 Mitarbeiter. In Metzingen beim Diakonissenring 24 Bewohner und 15 Mitarbeiter. In Gönningen 28 Bewohner und 11 Mitarbeiter. In Bad Urach im Herzog Christoph 17 Bewohner und 8 Mitarbeiter. „Von 38 Einrichtungen waren bis gestern 31 getestet“, so Roller. Von den anderen Heimen seien noch keine Ergebnisse vorgelegen. Ebenso wenig wie von den Behinderteneinrichtungen.

Situation in den Kliniken

Und was machen die Reutlinger Kreiskliniken? Dieter Mühlbayer als ärztlicher Leiter der Labordiagnostik der Kliniken legte gestern die aktuellen Zahlen vor: Die „Normalbelegung“ sei auf 50 Prozent heruntergefahren worden. Vier Stationen sind laut Mühlbayer am Standort Reutlingen umgewandelt worden, eine in Bad Urach und eine in Münsingen. Insgesamt 140 Betten seien für Corona-Patienten vorgesehen. „Seit Mitte März haben wir 121 infizierte Personen stationär aufgenommen, 50 wurden wieder als geheilt entlassen“, so Mühlbayer. Momentan seien 53 Corona-Patienten stationär in den Kliniken, neun liegen auf den Intensivstationen. „Davon werden sieben beatmet.“ Insgesamt seien in den drei Kliniken 50 Intensivbetten vorhanden, „wir könnten aber noch 100 weitere mobilisieren – es sind also noch Reserven vorhanden“, betonte Mühlbayer.

Stark gefragtes Bürgertelefon

Ob die Maßnahmen gegen das Virus im Landkreis greifen? „Ja, sonst hätten wir noch ganz andere Zahlen“, betonte Gottfried Roller. Dass ein „wahnsinniger Aufwand“ hinter all den Maßnahmen steckt, betonte der Landrat, der selbst von der Infizierung wieder genesen ist. „Allein das Bürgertelefon erfordert den Einsatz von 125 Mitarbeitern des Landratsamtes.“ Seit dem 2. März habe es 9300 Anrufe bei dem Bürgertelefon gegeben. Hinzu komme ein Nachsorgetelefon, über das Über-­60jährige Infizierte angerufen werden. „Wir werden das nun auch auf Unter-60-Jährige ausdehnen“, so Roller.

Anzahl von Corona-Fällen je Kreisgemeinde

Reutlingen 358

Lichtenstein 91

Metzingen 83

Eningen 71

Trochtelfingen 62

Bad Urach 62

Münsingen 59

Dettingen 49

Pliezhausen 45

Pfullingen 44

Hülben 21

Engstingen 20

Sonnenbühl 19

Hohenstein 18

Römerstein 16

Riederich 15

St. Johann 15

Gomadingen 13

Walddorfhäslach 12

Wannweil 10

Grafenberg 9

Hayingen 8

Zwiefalten 5

Pfronstetten 4

Grabenstetten 4

Mehrstetten 2 Quelle: Kreisgesundheitsamt Reutlingen, Stand 14. April