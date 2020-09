Bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag zeigt der Reutlinger Landrat Thomas Reumann das bisher bekannte Ausmaß der Infektionen im Ermstal auf: 14 meist junge Menschen sind nach einer Geburtstagsfeier in Dettingen am Sars-Cov-2-Virus erkrankt, 350 Menschen gelten seit dem Ausbruch der Pandemie in mindestens vier Ermstalgemeinden am 17. September als Kontaktpersonen ersten Grades. „Stand heute, Sonntag, 15 Uhr.“

Alle Kontaktpersonen sollen getestet werden

Für beide gilt: Quarantäne, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Erkrankte müssen sich zehn Tage zuhause zurückziehen, Kontaktpersonen sollten sich testen lassen und 14 Tage in Quarantäne. Dazu sind kurzfristig Feuerwehr und DRK in Münsingen zum Testzentrum angerückt, denn viele der möglichen Kontaktpersonen in Schulen, Kindergärten, Vereinen und Firmen im Ermstal seien schon am Samstag angeschrieben und aufgefordert worden, sich baldmöglichst testen zu lassen.

Auf privater Feier mit Coronavirus angesteckt

„Ausgangspunkt war eine private Geburtstagsfeier“, stellt der Landrat klar. „Mit 33 Gästen“, fügt der Dettinger Bürgermeister Michael Hillert hinzu. „Das ist exakt ein Drittel der nach den Coronaverordnungen zulässigen Zahl.“

Alle Anwesenden betonen bei dieser Gelegenheit, wie umsichtig und schnell die betroffenen Einrichtungen und Behörden reagiert hätten. Sie richten Appelle an alle Menschen, die Pandemie noch nicht als besiegt anzusehen. Und warnen zugleich, die Erkrankten nicht zu diffamieren: Zwei Schüler des Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasiums müssten deswegen bereits von einem Sozialarbeiter seelisch betreut werden.