Der „Black Friday“ kommt zwar ursprünglich aus den USA, mittlerweile ist der traditionelle Shopping-Freitag nach Thanksgiving aber auch in Deutschland ein fixer Termin für Geschäfte und Schnäppchen-Jäger. An diesem Tag werben Händler mit besonderen Rabatt-Aktionen und lukrativen Angeboten.

Midnight Shopping am 29. November

In der Outletcity Metzingen gibt es vom 25. bis 30. November 2019 in der Power Shopping Week zahlreiche Deals und Highlights. Am Freitag, den 29. November lädt die Outletcity beim Midnight Shopping mit verlängerten Öffnungszeiten von 9 bis 24 Uhr ein.

Bis zu 80 Prozent sparen

In zahlreichen Geschäfte der Outletcity Metzingen locken Angebote mit Reduzierungen von bis zu 80 Prozent bei über 300 Marken.

Coca-Cola Christmas Truck kommt nach Metzingen

Am 28. November gastiert das weltbekannte Getränke-Unternehmen mit seiner Weihnachts-Road-Show von 15 bis 20 Uhr am Hugo-Boss-Platz. Die Besucher können sich in der Weihnachtswelt in einer Schneekugel fotografieren lassen. Kinder können Santa Claus in seiner gemütlichen Kaminstube besuchen und auch eine virtuelle Schlittenfahrt durch eine atemberaubende Winterlandschaft unternehmen.

Vergünstigtes Shopping Shuttle - so gehts ohne Auto ins Outlet

Zum Midnight Shopping stressfrei von Stuttgart in die Outletcity Metzingen und zurück? Dann nutzt einfach das vergünstigtes Shopping Shuttle. Weitere Infos zum Shopping Shuttle hier.

Linie 1 (arcona MO.Hotel Pullmann Stuttgart Fontana Dormero Hotel & SI-Suites Parkhotel Stuttgart Messe-Airport & Dorint Airport-Hotel Stuttgart Mövenpick Hotel Stuttgart & Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel)

Linie 2 (Maritim Hotel Stuttgart Hotel am Schlossgarten Schlossplatz)

Kinderbetreuung im Metzinger Outlet

Die Kinderbetreuung ist beim Midnight Shopping von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Kinder zwischen 3 und 12 Jahren können nach Herzenslust im Kids Camp, im 3.OG des s.Oliver-Gebäudes, spielen und toben. Weitere Infos zur Kinderbetreuung hier.