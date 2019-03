Bildung Bei der Fashion Week in Mailand

Metzingen / swp

Sie gehört zu den „Big Four“. Die Fashion Week Mailand. Oder „Milan Fashion Week“, wie sie ehrfurchtsvoll genannt wird. New York ist schon vorbei, London gerade zu Ende gegangen, Paris kommt danach. Dieser Tage spielte die Musik aber in Mailand. Besser gesagt die Mode. Denn alles, was Rang und Namen hat in der Branche, versammelte sich hier. Zur Ausgabe 2019 der Milan Fashion Week.

Mittendrin auch knapp 40 Modedesigner und Meisterschüler der Modeschule Metzingen. Der Besuch einer großen Fashion Week gehört zur Ausbildung einfach dazu. Kreativität braucht schließlich auch Input. Und am besten auf diesem Niveau.

Die Stadt vibriert seit Tagen. Auf den Straßen, den Plätzen, in den Showrooms überall neue Farben, neue Stoffe, neue Accessoires. Die ganze Stadt ein einziger Laufsteg. Hier können die Metzinger Modeschüler einiges mitnehmen. Es wird drauflos fotografiert, gefilmt, Skizzen werden angefertigt. Zu Hause muss dann alles sortiert, besprochen und eingeordnet werden. Denn das Modekarussell dreht sich weiter. Hier merkt man, wie die Mode-Branche funktioniert. Und hier merkt man auch, dass die Show ein wichtiger Teil des gesamten Prozesses ist.

Aber es bleibt nicht nur bei den großen Modeschauen der Milan Fashion Week. Es gibt noch andere Anregungen aus der Modemetropole Mailand, die die Modeschüler aus Metzingen mitnehmen können. Dazu gehören definitiv das Modearchiv des Museums des weltberühmten Opernhauses „La Scala“ und das Armani Mode-Museum direkt gegenüber des Teatro Armani, wo der Mode-Maestro residiert und seine Schauen während der Fashion Week gezeigt werden. Hier wird die ganze Modegeschichte Giorgio Armanis über drei Etagen erzählt. Insgesamt für die Metzinger Modeschüler ein guter Start in das neue Jahr. Mit Beginn des neuen Schuljahres im September bietet dann der Bereich „Mode und Design“ der Modeschule Metzingen wieder den Abschluss „Staatlich geprüfter Modedesigner“ im dreijährigen Berufskolleg Mode und Design an. Voraussetzung hier ist die Mittlere Reife oder das Abitur. In einer freiwilligen Zusatzprüfung kann dazu noch der Gesellenbrief zum Maßschneider erworben werden. Realschulabsolventen können zudem die Fachhochschulreife absolvieren.