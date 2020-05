Die Nabu-Gruppe Metzingen des Naturschutzbundes wirbt um die Teilnahme möglichst vieler Naturfreunde an der bundesweiten dritten Insektenzählung an den zehn Tagen vom 29. Mai bis zum 7. Juni.

Ziel dieser Aktion ist es, mit einer Bestandsaufnahme die Situation dieser für das gesamte Ökosystem so wichtigen Tiergruppe zu untersuchen. Dass sich hier eine dramatische Entwicklung anbahnt, ist mittlerweile jedem an der Natur Interessierten klar geworden.

Eine zweite Zählung ist für 31. Juli bis 9. August geplant. Beobachten und zählen kann man an vielen Orten: Balkon, Wiese, Garten, Feld und Wald. Der Radius des Beobachtungsgebiets sollte nicht größer sein als zehn Meter, das ergibt eine Fläche von zirka 30 Quadratmetern. Gezählt wird eine Stunde lang, nicht mehr und nicht weniger, weil bei Nichtbeachtung dieser beiden Kriterien die statistische Auswertung verfälscht würde.

Auch Mehrfachzählungen ein und desselben Insekts müssen vermieden werden. Das gelingt am besten, wenn man immer nur die Anzahl einer Art festhält, die man im Beobachtungszeitraum gleichzeitig gesehen hat. Ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Zählaktion ist die Datensammlung zum einheimischen Siebenpunkt-Marienkäfer, der häufigsten hier vorkommenden Art, und dem Asiatischen Marienkäfer, der erst vor wenigen Jahren eingeschleppt wurde und, weil er deutlich größer ist, die einheimischen Arten, allen voran den Siebenpunkt, immer mehr verdrängt.

Gezählt werden soll aber prinzipiell alles, was sechs Beine hat, egal ob Käfer, Schmetterling oder Fliege. Weil die Artenbestimmung gerade in der Insektenwelt nicht immer einfach ist, bietet der Nabu auf der Site www.insektensommer.de eine ganze Anzahl Hilfen an , unter anderem auch eine App für Android und IOS. Diese ermöglicht mit selbstgemachten Fotos eine automatische Bestimmung zahlreicher Arten.Auf der angegebenen Website können auch die Zählergebnisse dem Nabu mitgeteilt werden.