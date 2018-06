Rangendingen Turnen am laufenden Meter

Beeindruckend war wieder die Turngala des SVR am Sonntag in der Festhalle, in deren Rahmen (rechtes Bild unten) SVR-Vorsitzender Manfred Haug (rechts) auch die langjährige und verdiente Übungsleiterin Barbara Fetzer (Mitte) verabschiedete. © Foto: Carola Lenski