Mark Wörle erhielt im Hechinger Rathaus ein Reisegeld und gleich noch eine Mitfahrgelegenheit.

„Bei Regen, Schnee, Sturm und Eis – haben wir die ganze Welt bereist”. So steht es auf dem Charlottenburger, dem geschnürten Bündel des wandernden Steinmetz Mark Wörle.

Wörle sprach am Mittwoch dieser Woche im Hechinger Rathaus vor, wo es für die wandernden Gesellen traditionell einen kleinen Beitrag für die Reisekasse gibt.

Der Steinmetz hatte in mehrerlei Beziehung Glück: Zum einen war er bei strahlendem Sonnenschein in der Zollernstadt angelangt und nicht bei „Regen, Schnee, Sturm und Eis“. Und zum anderen bot ihm Bürgermeister Philipp Hahn, der gerade auf dem Sprung zu einem Termin war, eine Mitfahrgelegenheit zum Burgparkplatz an. Als gelernter Steinmetz war für Wörle ein Besuch auf der Burg Hohenzollern selbstverständlich. Dass viele Steine und ganze Mauer- und Fassadenteile sanierungsbedürftig sind, dürfte er oben angelangt auf einen Blick gesehen haben. Nun, es geht ja bald los mit der Sanierung. Ob sich Wörle die Adresse für später einmal vorgemerkt hat?

Der Wandergeselle stammt aus Neuenstadt am Kocher und ist seit rund einem Jahr unterwegs, drei Jahre und ein Tag werden es schlussendlich mindestens sein, bevor er wieder heimischen Boden betreten darf.

Angeschlossen hat sich Wörle der Wandergesellenvereinigung „Rolandschacht“. Von Hechingen geht es nach Nürnberg, anschließend ist Tschechien das Ziel. Für die Reise, die oft zu Fuß zurück gelegt wird, stärkte sich der Neuenstädter mit einem original Hechinger Leberkäswecken, spendiert von der Metzgerei Huber.