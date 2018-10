Hechingen Schon wieder: Illegale Reifenentsorgung

Sickingen / swp

Nach Schlatt und Gauselfingen jetzt Sickingen: Erneut sind haufenweise Altreifen illegal entsorgt worden.

Nach Schlatt und Gauselfingen jetzt Sickingen: Schon wieder haben Unbekannte eine ganze Wagenladung voller Reifen illegal entsorgt. Sickingens Ortsvorsteher Gerhard Henzler hat Anzeige erstattet: Links und rechts des Weges zwischen der Einfahrt zum Sportheim und Bodelshausen ist der Umweltfrevel entdeckt worden. Erst am Wochenende sind im Gauselfinger Wald annähernd 100 alte Reifen auf ungesetzliche Weise entsorgt worden. Begonnen hat die Reihe am 21. September an der Straße zwischen Schlatt und Beuren – mit einer Lastwagenladung Altreifen. Die Polizei ermittelt. Allerdings Die Aussichten, die Versursacher zu ermitteln, sind eher schlecht. Enorm wichtig sind Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei.