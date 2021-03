Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei säumten am Morgen die Pfeffinger Ortsdurchfahrt, maskierte Beamte waren im Ort unterwegs, Ermittler stellten Taschen voller Beweismaterial sicher. Da mussten in Pfeffingen wohl viele zweimal hinschauen. Solche Szenen sind in dem beschaulichen Stadtteil eher selten, die meisten kennen sie wohl nur aus dem Fernsehen.

Ermittlungen um illegales Einschleusen von Ausländern

Auf Anfrage teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am frühen Morgen mit: Die Durchsuchungen in Albstadt stehen in Zusammenhang mit Ermittlungen, die sich um das illegale Einschleusen von Ausländern drehten.

Die Razzia galt in Pfeffingen mindestens einem Mann, den die Polizei auf dessen Grundstück augenscheinlich vernahm. Weitere Beamte sicherten während des Einsatzes offenkundig die Grenzen des Ortskerns.

Weitere Informationen im Laufe des Tages

Die Bundespolizei hat angekündigt, im Laufe des Tages weitere Informationen zu dem Einsatz bekanntzugeben, der bis in den Morgen hinein für Aufsehen sorgte.

Auch interessant: