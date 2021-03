Endlich! Hannes Kapala ist Teil der Sat 1-Musikshow „The Voice Kids“. Staffelstart war am vergangenen Samstag – an diesem Samstag (6. März, 20.15 Uhr) präsentiert sich der 14-jährige Hechinger dem Fernsehpublikum. Mit der Pop-Ballade „Down“ von Jack Curley geht er in die Blind Auditio...