Ein Tag in Tübingen ist ein merkwürdig anmutendes Kontrasterlebnis. Die Altstadtgassen und die Straßencafés sind voll, als wäre die Pandemie zu Ende. Nur die Tatsache, dass alle Menschen auf den Straßen und in den Geschäften medizinische Masken tragen, und die langen Menschenschlangen vor den Schnelltest-Stationen zeigen an: Es ist noch Corona, aber die Universitätsstadt ist wegen ihres Modellversuchs eine Sonderzone. Und das wird auch bis auf Weiteres so bleiben.

Positives Fazit nach einer Woche

Nach der ersten Woche des Landesmodellprojekts „Öffnen mit Sicherheit“ haben Oberbürgermeister Boris Palmer, die Pandemiebeauftragte Dr. Lisa Federle und Prof. Peter Kremsner die Erfahrungen ausgewertet und dem Sozialministerium einen Zwischenbericht übermittelt. Auch wenn es viele Probleme zu lösen gilt, ist das Fazit positiv, und die Empfehlung lautet, das Modellprojekt weiterzuführen.

Viele falsch positive Ergebnisse

Die wichtigste Information betrifft die Ergebnisse der Testung. An den neun Teststationen des DRK und privater Partner wurden vom 15. bis zum 21. März, insgesamt 29 473 Tests durchgeführt. Davon waren 75 positiv. Leider zeigt sich aber, dass einige Stationen, die im Freien arbeiteten, eine relativ hohe Zahl falsch positiver Ergebnisse verzeichneten. Die sehr niedrigen Außentemperaturen hatten einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Tests. Im PCR-Test erwiesen sich bisher 29 positive Schnelltest als falsch. „Es ist davon auszugehen, dass sich im PCR-Test insgesamt knapp 30 Infektionsfälle bestätigen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Tübingen. Die Positivrate liegt damit bei etwa 1:1000. Unter tausend getesteten Menschen wird ein Infizierter entdeckt. Das steht in guter Übereinstimmung mit der aktuellen Landesinzidenz von 100.

Lisa Federle ist zufrieden

Lisa Federle freut sich über den Projektstart: „Es zeigt sich wieder, dass man mit präventiven Tests die Menschen findet, die andere anstecken, ohne es selbst zu wissen. In der letzten Woche hatten wir ungefähr so viele bestätigte Fälle in Tübingen wie an den Teststationen. Damit bremsen wir die Ausbreitung des Virus also erheblich ab.“

Die Datenlage insgesamt ist nach Auffassung von Prof. Kremsner positiv. Die Inzidenz im Landkreis Tübingen ist zwar am 21. März auf einen Wert von 68 gestiegen. Die letzten verfügbaren Daten für die Stadt Tübingen zeigen jedoch keinen Anstieg und einen sehr niedrigen Wert (Inzidenz unter 30 am 19. März). Die niedrige und stabile Positivrate im PCR-Test sei ebenfalls kein Grund zur Besorgnis.

Umgekehrt ist die Zahl der entdeckten Infizierten ausreichend groß. Das Fazit der wissenschaftlichen Begleitforschung unter Leitung von Professor Peter Kremsner lautet daher: „Nach hiesiger Einschätzung liegen weiterhin gute Voraussetzungen vor, um das Modellvorhaben fortzusetzen.“

Für die praktische Umsetzung arbeitet die Stadt an schnelleren Abläufen und besserer Kontrolle. Berichte über lange Wartezeiten an den Teststationen, fehlende Kontrollen, Verstöße gegen Testpflichten und Tickethandel solle entgegengewirkt werden.

Umstellung auf digitales Ticketsystem

Daher werden die Teststationen ab Mittwoch auf ein digitales Ticketsystem umgestellt. Man erhält dann ein Armband mit QR-Code, das nicht weitergegeben werden kann und per Smartphone lesbar ist. Damit entfällt die Wartezeit auf das Ergebnis. Wer getestet ist, kann einfach bummeln gehen und erhält im Falle eines negativen Tests nach etwa 15 Minuten die Freigabe für den QR-Code am Armband. Ist der Test positiv, erfährt man dies spätestens bei der ersten Ticketkontrolle. Wer ein Smartphone besitzt, kann das Testergebnis auf das eigene Handy bekommen. Das Tagesticket auf Papier wird vorläufig weiter akzeptiert, aber zur Ausnahme.

Im Hinblick auf fehlende Kontrollen will die Stadtverwaltung ab sofort mit städtischem Personal der Polizeibehörde eingreifen. Vor allem in der Außengastronomie, aber auch in Betrieben der körpernahen Dienstleistungen wird der Vollzugsdienst die Vorlage des Tagestickets oder eines negativen Schnelltests verlangen. Bei Tagestickets auf Papier wird auch der Personalausweis bei Kontrollen verlangt. Bei Verstößen sind Bußgelder bis 500 Euro möglich.