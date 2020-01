So ungefähr zum Zeitpunkt des Nachtumzugs fing’s an zu regnen, aber das machte den Maskenträgern und Musikern der der 34 Gruppen, die sich angemeldet hatten, am Freitagabend nichts aus. Sie hatten trotzdem einen Riesenspaß bei der Parade durch das nächtliche Melchingen.

Und ihre Freude hatten auch die Zuschauer am Straßenrand. „Wir sind ja nicht aus Zucker“ – rief es von der Ehrentribüne herunter. Da konnte man nur zustimmen.

An diesem Samstag ist Showtanz, am Sonntag Jubiläumsumzug

Als ob deshalb wiederum der Regen beleidigt gewesen wäre, ließ der Niederschlag dann nach. Soll er ruhig wegbleiben. Heute ist Showtanz im Festzelt, am Sonntag großer Jubiläumsumzug.

