„Was soll da noch kommen? April, April?“ Mit diesen Worten begründete der Vorsitzende Richter Volker Schwarz am Mittwoch am Landgericht Hechingen sein Urteil in einem Berufungsprozess.

Die kleine Strafkammer sah es als erwiesen an, dass ein 29-jähriger Albstädter sich auch mit einem nur teilw...