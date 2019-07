Und weiter geht es mit dem schnelleren Internet in der Gesamtstadt. Für Beuren und Schlatt braucht es viel Material.

Ein weiterer Schritt zum Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Hechingen ist jetzt in der Brunnenstraße gemacht worden: Die Bauarbeiten für den Ausbau des Netzes dort sowie in Beu­ren und Schlatt wurden mit einem symbolischen Spatenstich gestartet. Mit dabei waren seitens der Stadt Hechingen Bürgermeister Philipp Hahn und die Breitbandkoordinatorin Caren Wagner sowie die Ortsvorsteher Peter Gantner aus Beuren und Jürgen Schuler aus Schlatt. Betreut wird das Vorhaben von Ingenieur Andreas Mail vom Büro Dreher und Stetter aus Empfingen, ausgeführt von der Firma GHT aus Mühltal. Von dieser waren neben Ingenieur Mohammaed Teymouri die Straßenbauer Ali Kantar, Gökmei Girgin, Stanko Hristov und Vasil Atarasov vor Ort.

Gestartet wurden zwei Projekte: zum einen der Ausbau des Glasfasernetzes in der Brunnenstraße. Dort werden die Anschlüsse für die Gewerbebetriebe direkt an das Haus herangeführt. Die Verlegung von Leerrohren und das Einziehen der Glasfaser schlägt mit 828 000 Euro zu Buche, das Land fördert das Projekt mit 312 000 Euro. Sehnlichst erwartet wird das schnelle Internet von den Gewerbebetrieben, auch die Geschäftsleitung der Firma Wiest und Schürmann, Frank Wiest und Manfred und Jörg Schürmann, überzeugten sich vom Start der Arbeiten.

Insgesamt 9300 Meter Leerrohre braucht es, um die Hechinger Stadtteile Beuren und Schlatt per Backbone-Netz mit Glasfaser zu versorgen. Angeschlossen werden dort die Kabelverzweiger in den Ortschaften, von dort geht es bis zum Endverbraucher mit dem vorhandenen Kupferkabel weiter. Die Kosten liegen hier bei 1,36 Millionen Euro, das Land gibt 688 000 Euro dazu. Bei beiden Hechinger Projekten ist die ausführende Firma GHT sowohl für die Verlegung der Leerrohre als auch für das anschließende Einblasen der Glasfaser verantwortlich. Für den Betrieb des Glasfasernetzes ist die Firma Zollern­alb-Data GmbH aus Balingen zuständig. Informationen zu den Arbeiten gibt es auf deren Internetseite www.zollernalbdata.de.